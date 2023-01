Xiaomi REDMI Buds 3 lite, gli auricolari di qualità a meno di 20 euro su Amazon

Al giorno d’oggi sono davvero tantissimi gli auricolari disponibili sul mercato e non è necessario sborsare grandi cifre per godere di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo. L’ultimo esempio è rappresentato dalle Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, che si acquistano su Amazon a meno di 20 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

Gli auricolari Redmi Buds 3 Lite sono totalmente wireless, dispongono di driver da 6 millimetri e offrono connettività Bluetooth 5.2. Questo si traduce in una compatibilità pressoché generale con tutti gli smartphone disponibili sul mercato, nonché ottima copertura del segnale e consumi ridotti.

Tra le altre caratteristiche dispongono di certificazione IP54, così da essere resistenti al sudore, agli schizzi d’acqua e alla polvere, dunque perfetti per chi intende utilizzarle anche per l’attività sportiva.

Ancora più importante è la funzione di controllo ENC e bassa latenza, così da risultare ottime anche per il reparto gaming. Questa funzione permette la cancellazione elettronica dei rumori anche durante le chiamate, così da offrire conversazioni chiare senza interferenze, anche in ambienti rumorosi, luoghi affollati, in metro o in un ufficio

Naturalmente sono dotate di case di ricarica per incrementarne l’autonomia. La custodia propone porta USB-C e offre un’autonomia complessiva di 18 ore, mentre con una singola carica delle cuffie l’ascolto può raggiungere 5 ore.

Ancora, all’interno della confezione di vendita è presente set di gommini in silicone per adattare al meglio le cuffie al proprio orecchio. Per chi dispone di un dispositivo Android Xiaomi la connessione è ancor più rapida e veloce, un po’ come accade tra le AirPods e gli iPhone. Naturalmente gli auricolari in questione sono compatibili con tutti i dispositivi Android, ma anche con iPhone, iPad e Mac.

Si acquistano su Amazon a 19,99 euro direttamente a questo indirizzo nella colorazione bianca.