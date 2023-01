Su Apple TV Plus in arrivo film-documentario su Michael J. Fox

Nell’ambito del Sundance Film Festival a Park City (sobborgo di Salt Lake City, nello Utah), Apple Original Films ha celebrato la prima assoluta di “STILL: A Michael J. Fox Movie”, film-documentario sulla vita di Michael J. Fox, attore e alla guida della fondazione omonima per la ricerca sul Morbo di Parkinson.

Il documentario di Davis Guggenheim (regista e produttore che nel 2006 ha ricevuto l’Oscar per il film-documentario “Una scomoda verità”) dovrebbe arrivare a breve su Apple Tv+.

Nell’ambito dell’evento che si è svolto a Park City, sul red carpet si sono visti Michael J. Fox, Tracy Pollan (attrice e moglie dell’attore), il regista e produttore Davis Guggenheim, i produttori Annetta Marion, Jonathan King e Will Cohen, il curatore Michael Harte, il direttore della fotografia Julia Liu e il compositore John Powell.

Il film, che comprende un documentario, materiale di archivio e parti sceneggiate, racconta la straordinaria storia di Fox a parole sue, quello che sembra all’apparenza un inverosimile racconto di un minuscolo ragazzino, con mamma impiegata e padre che lavorava come membro delle Forze armate canadesi. Le vette del successo e la fama a livello mondiale arrivarono negli anni ’80, prima con il debutto nella pellicola televisiva “Letters from Frank”, poi con la serie tv Casa Keaton, e soprattutto nel 1985 scoperto e lanciato da Robert Zemeckis, nel ruolo di Marty McFly, nella fortunata pellicola “Ritorno al futuro” (prodotta, tra l’altro, da Steven Spielberg). Successivamente si conferma brillante attore cinematografico con “Voglia di vincere” e “Il segreto del mio successo”.

Nel 1991, a 30 anni, gli fu diagnosticata una grave forma di malattia di Parkinson giovanile (si accorse che qualcosa non andava mentre girava “Doc Hollywood – Dottore in carriera”), notizia resa pubblica nel 1998, che lo obbligò a ritirarsi quasi del tutto dalle scene dal 2000, ma che gli consentì anche di lottare per la ricerca sperimentale sulle cellule staminali.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.