Xiaomi TV Stick, l’Android TV per vedere la Serie A a 33 euro su eBay

Continuano gli sconti su eBay di molti prodotti Xiaomi, che si acquistano fino a 50 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Tra questi c’è pure la chiavetta Android TV, la Xiaomi Mi TV Stick. Si tratta di una stick HDMI che trasforma in smart qualsiasi TV, con tantissime applicazioni dal Google Play Store, compreso DAZN, Amazon Prime e Infinity, per vedere la Serie A e tutto il calcio che conta. Clicca qui per comprarla.

Di questo accessorio che fa diventare smart ogni televisore abbiamo già parlato in diverse occasioni. In sintesi è un concorrente della Amazon TV Stick. Al suo interno ha una CPU quad-core e 1GB di RAM + 8GB di memoria integrata, caratteristiche simili alle precedenti Xiaomi Mi TV Android, ma con un form factor decisamente più tascabile, che permetterà comunque agli utenti di godere di contenuti ad alta risoluzione 1080p e audio surround, Dolby e DTS.

È inoltre possibile accedere istantaneamente a Google Assistant, e come già accennato, a numerose applicazioni contenute nello store di Google, tra cui Netflix e Prime Video, oltre che tutte quelle per lo streaming di calcio, serie TV e film. Integra anche la funzione Chromecast per poter trasmettere i convenuti dello smartphone sul grande schermo.

Si potrà accedere facilmente a tantissime app dal Google Play Store, ottimizzate per la visione sul grande schermo, a partire da Netflix, YouTube, DAZN, Rai Play, Mediaset Play, Infinity, Disney+, Spotify, e chi più ne ha, più ne metta.

Mi TV Stick è proposta al prezzo di listino di 39,78 euro, ma grazie al codice sconto MIDAYSAGO21 la si porterà a casa a circa 33,81 euro. Clicca qui per acquistarla.

A partire da questo indirizzo sono davvero tantissimi i prodotti Xiaomi che vale la pena acquistare in sconto. C’è la richiestissima Xiaomi Mi Band 6, la TV MI LED 4S 55″, l’aspirapolvere Xiaomi G9 e il robot per la pulizia Mi Robot Vacuum Mob Pro, un purificatore d’aria, e anche il Monopattino 1S, tutti a prezzi che spesso non si troveranno neppure negli store cinesi. Ricordiamo che il link da cui partire per acquistare in sconto è questo.