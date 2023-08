Xiaomi vuole raggiungere e superare iPhone

Il fondatore e amministratore delegato di Xiaomi, Lei Jun, ha affermato questa settimana che l’azienda sta usando iPhone di Apple come punto di riferimento per “raggiungerlo e batterlo un giorno”. La sfida, lanciata già da anni, senza misteri, entra nelle fasi più acute.

Durante l’annuncio del suo ultimo smartphone pieghevole di punta, il Mix Fold 3, Lei ha ripetutamente confrontato il nuovo dispositivo con iPhone 14 Pro Max. Ha evitato di menzionare esplicitamente l’obiettivo di Xiaomi di diventare il più grande produttore di smartphone al mondo, ma del resto questa frase è stata già pronunciata per la prima volta nell’agosto 2021.

Lei cerca spesso di descrivere Xiaomi come un importante concorrente di Apple, ma la capitalizzazione di mercato di 300 miliardi di dollari dell’azienda è insignificante rispetto alla valutazione di quasi 3 trilioni di dollari di Apple. Tuttavia, nel secondo trimestre del 2021, le vendite di iPhone di Apple sono state brevemente superate da Xiaomi per la prima volta.

Xiaomi sta mirando attivamente a conquistare il segmento globale degli smartphone di fascia alta. Lo scorso anno, Lei ha descritto la competizione con Apple come “una guerra di vita e di morte“. Xiaomi intende attirare più clienti distinguendosi da altri importanti marchi cinesi di smartphone Android che pure puntano al redditizio segmento premium Apple, concentrandosi sull’esperienza utente e colmando il vuoto lasciato da aziende come Huawei.

Ricordiamo che l'ultimo terminale presentato Mix Fold 3 offre un display AMOLED da 8 pollici, una fotocamera periscopica con zoom 5x, ottiche Leica, il processore Snapdragon 8 di seconda generazione di Qualcomm e la ricarica wireless da 50W.

