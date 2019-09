Coupon sconto per Xiaomi Yeelight Star Pro, la lampada da scrivania smart con ricarica wireless

Per una casa minimale e smart in ogni minimo dettagli vi proponiamo la Yeelight Star, la lampada da scrivania elegante, moderna e in grado di ricaricare in wireless gli smartphone compatibili. Al momento è in sconto a 65,53 euro grazie al coupon GB-GDZYLT, anche se le scorte sono molto limitate.

Come sempre accade per l’ecosistema Yeelight, anche questa Star propone un design assolutamente semplice, ma al tempo stesso pratico. La lampada da scrivania, infatti, può essere regolata 30 gradi per un fascio luminoso quanto più uniforme possibile.

A livello di caratteristiche tecniche ha un indice di resa cromatica di 95Ra, supporta temperature di colore compresa tra i 2700 e i 6500K, con possibilità di regolazione continua dal caldo giallo alla luce bianca fredda a seconda dell’ambiente da illuminare e delle preferenze utente.

Come facile intuire si tratta di una lampada smart, che può essere dunque controllata anche tramite applicazione su smartphone, oltre che con il controllo vocale. Si integra con Homekit e ha un’uscita massima di 14W.

E’ realizzata in ABS, propone un interruttore di tipo touch, e si collega all’impianto domestico tramite WiFi IEEE 802.11 b / g/n 2,4 GHz, compatibile con sistemi operativi Android 4.4 e superiori, oltre che con iOS 9 e versioni di sistema successive.

Da notare che quella in sconto è la versione Pro della Yeelight Star, dunque quella che offre possibilità di ricarica wireless di smartphone, tramite la base della lampada, che funge da pad Qi di ricarica, quindi compatibile con modelli di iPhone da 8 in poi, oltre che con gli smartphone Android abilitati alla ricarica Qi.

Solitamente ha un prezzo di listino che supera 75 euro, ma con il codice sconto GB-GDZYLT da inserire al momento dell’acquisto, la si pagherà soltanto 65,53 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.