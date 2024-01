Weber Summit rivoluziona il barbecue con il touchscreen al CES 2024

È della serie Summit il barbecue Smart più versatile e tecnologicamente avanzato della gamma a gas che Weber sta mostrando in questi giorni alla fiera di Las Vegas.

Il fulcro delle novità ruota intorno alla tecnologia SmartControl, che fa uso di elettrovalvole del gas per verificare costantemente la presenza della fiamma in corrispondenza dei bruciatori del barbecue e della griglia a infrarossi, utile in special modo per caramellare rapidamente o creare una crosta saporita.

Tutto si controlla tramite l’ampio schermo touch a colori posto sul pannello di controllo senza manopole o direttamente dall’app sullo smartphone, e da lì poi impostare e modificare la temperatura del barbecue selezionando il metodo di cottura desiderato.

I nostri ingegneri hanno sviluppato la tecnologia SmartControl per garantire il pieno controllo del flusso di gas ai singoli bruciatori: questa tecnologia consente, infatti, di controllare costantemente la temperatura e individuare eventuali variazioni, intervenendo tempestivamente in modo che il barbecue mantenga la temperatura prevista.

Si può scegliere tra cottura diretta o indiretta e, in base all’impostazione scelta, ricevere poi informazioni sul punto esatto in cui posizionare gli alimenti sulle griglie di cottura per ottenere i risultati migliori.

Schermo e app permettono anche di monitorare il processo di accensione rapida e il preriscaldamento, così da sapere quando il barbecue è pronto. Questo permette di continuare a conversare con gli ospiti o rilassarsi sulla sdraio perché basta un’occhiata al telefono per tenere costantemente d’occhio la cottura, lasciando eventualmente che sia il barbecue stesso a regolare automaticamente la temperatura in modo da mantenere il livello di calore con estrema precisione per evitare pietanze troppo o poco cotte.

Questo innovativo sistema offre anche la possibilità di tenere d’occhio i livelli di combustibile e sapere quando è il momento di sostituire la bombola, e ovviamente sapere tramite notifiche quando è ora di togliere il cibo dalla griglia. E quando tutto è compiuto? basta un click dall’app per spegnere il barbecue senza alzarsi da tavola.

Altro dalla fiera

Se volete scoprire tutte le novità presentate al CES 2024 non dovete far altro che accedere a questa sezione del nostro sito; se invece siete interessati agli annunci tech più importanti delle fiere del momento, questa è la sezione del nostro sito che fa al caso vostro.