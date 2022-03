Apple TV+, nuova funzione sul pannello web su Mac e PC

Chi usa Apple TV+ dal browser sul proprio computer può finalmente contare su una delle funzioni più richieste dagli utenti: Apple ha infatti aggiornato l’interfaccia per il web aggiungendo la funzione “In coda”, andando così a completare un sistema che da qui risultava ancora incompleto. In maniera piuttosto esilarante gli abbonati potevano infatti aggiungere i contenuti da guardare alla coda, ma poi per ritrovarli dovevano necessariamente accedervi tramite app o con la stessa Apple TV, perché dal web non c’era traccia di questa pagina.

Da adesso invece chi ha un abbonamento Apple TV+ può semplicemente effettuare l’accesso alla piattaforma tramite Chrome o Safari e fare tutto da lì, senza nulla togliere agli altri sistemi con cui è possibile fruire del servizio. Sebbene infatti resta sempre più indicata l’app Apple TV per seguire gli spettacoli da iPhone, iPad e Mac, ma anche da console, Smart TV e set-top box compatibili, avere a disposizione la scheda “In coda” anche sul browser permette di aggiungere e rimuovere contenuti, o anche semplicemente monitorarli, senza dover tirare fuori uno di questi disposivi sui quali magari l’app neanche è stata installata.

Ciò risulta particolarmente comodo soprattutto agli utenti Windows e Android che si sono abbonati al servizio ma non hanno installato l’app dedicata. Sebbene quest’ultima non risulti ancora oggi particolarmente eccezionale da nessuna delle piattaforme in cui è disponibile, il pannello web risulta essere il più primitivo dei sistemi di accesso al servizio: oggi, con l’aggiunta della scheda “In coda” lo è un po’ meno, anche se mancano ancora funzionalitò chiave come la navigazione per categorie e la più banale barra di ricerca.

Allo stato attuale l’abbonamento Apple TV+ offre più di 100 programmi TV e film originali Apple, con dozzine in anteprima in arrivo entro l’anno, tra cui la serie drammatica internazionale Pachinko già acclamata dalla critica che andrà in onda a partire da domani. Dall’8 aprile invece in servizio includerà i contenuti sportivi in diretta streaming grazie all’aggiunta della MLB Friday Night Baseball, che dovrebbe essere disponibile anche dal sito: resta da capire se per l’occasione l’azienda aggiungerà anche la scheda “Sport”, che al momento sulla versione web manca.