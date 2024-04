YouTube, con le Shopping Collections i creator potranno vendere i prodotti preferiti

YouTube ha attivato una nuova funzionalità che dovrebbe rendere più semplice acquistare e vendere prodotti sulla piattaforma di condivisione e visualizzazione di contenuti multimediali.

Shopping Collections permette ai creator di offrire curate lineup di prodotti, sia propri, sia di brand di terze parti.

Usando l’app YouTube Studio per iOS e Android, Google spiega che è possibile scegliere tra una selezione di prodotti in base a temi o altri concetti. Le collezioni scelte appaiono nella lista dei prodotti, nella scheda Negozio e nella descrizione dei video. Per il momento è possibile creare le collezioni usando solo l’app mobile Studio ma in seguito sarà possibile crearle anche dal sito web.

Le raccolte di prodotti vengono mostrate da YouTube alla stregua di quanto avviene in un sito di e-commerce con foto, descrizione e prezzi, con link che rimandano al sito web del venditore. I creator possono ovviamente incoraggiare le persone ad acquistare prodotti e guadagnare.

YouTube offre un nuovo Affiliate Hub, programma di affiliazione presentato come un modo di guadagnare su YouTube e, allo stesso tempo, aiutare il pubblico a trovare i prodotti che cerca. Il programma di affiliazione è per ora riservato ai creatorr residenti negli Stati Uniti, a canali con almeno 15.000 iscritti e non destinati ai bambini.

YouTube è noto a tutti per la condivisione di video ma da tempo spinge per offrire funzionalità di shopping online e incrementare il potenziale complessivo di utili che i YouTuber possono conseguire dalla piattaforma, ottenendo commissioni dalle vendite.

YouTube sta sperimentando nuovi feed che usano i colori: una nuova funzionalità che alcuni utenti hanno già visto all’opera e che consente di ottenere gruppi di filmati organizzati esclusivamente in base al colore predominante, tenendo conto delle colorazioni nelle miniature (o forse di quelli visibili nell’intero filmato), un modo puramente estetico di proporre video, senza che i contenuti abbiano alcun legame tra loro.