Zaini e borse Eastpak per viaggi, scuola e tempo libero al Black Friday

Amazon non offre solo prodotti di elettronica ma anche gli strumenti per portarli sempre con sé in viaggio insieme con tutti i nostri libri, accessori e indumenti. Per il Black Friday di quest’anno, Eastpak offre una infinita gamma di modelli e colori con sconti che arrivano fino al 55% e proponendo soluzioni per ogni portafoglio, con prezzi a partire da 14 euro.

Borsoni, Zaini per la scuola, Messenger e strumenti per trasportare il vostro computer e i vostri effetti personali: nella gamma di Eastpak non manca nulla e i prodotti sono proposti con ottimi sconti. Un’ottima occasione per chi deve equipaggiarsi per il prossimo spostamento o vuole comprare lo zainetto per gli impegni scolastici dopo la settimana di DAD, il marsupio per muoversi in libertà o la più seria ma dinamica borsa per ufficio.

Oltre agli zaini e ai borsoni con capacità che va da 10 a 120 litri trovate astucci, marsupi anche in versione compatta portasoldi, borse da toilette e portafogli, con prodotti quindi che spaziano da tutte le dimensioni e capacità che accontentano un po’ tutte le esigenze principali.

Macitynet ha selezionato un campione per ogni tipologia ma la gamma cromatica è vastissima e potete trovare varianti in blu, rosso, rosa, viola, nero e multicolor di pressoché tutti i modelli. Alcuni modelli sono proposti nelle varianti con maggiore capienza e sono disponibili molti altri colori rispetto a quelli elencati qui sotto. Trovate tutte le caratteristiche nelle schede approfondite su Amazon.

Qui sotto la nostra selezione: vi ricordiamo che sono disponibili tantissime varianti di colore tutte scontate. Come per tutte le altre promozioni che stiamo segnalando in questi giorni per il Black Friday vale la stessa regola del chi-prima-arriva: non sappiamo infatti quante scorte sono disponibili nei magazzini ed è perciò probabile che l’offerta per qualche pezzo possa anche terminare prima della scadenza prevista, perciò se trovate qualcosa che vi convince vi consigliamo di procedere subito con l’acquisto senza tergiversare oltre.

Eastpak Back To Work Zaino, 43 Cm, 27 L, Blu (Triple Denim) In offerta a 52,50 € – invece di 70,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak Chester Zaino, 43 cm, 20 L, Nero (Black) In offerta a 52,50 € – invece di 70,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak MOREPACK Zaino, 50 cm, 35 L, Kontrast Mysty (Nero) In offerta a 64,05 € – invece di 90,00 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Eastpak Orbit Mini Zaino, 34 cm, 10 L, Rosso (Sailor Red) In offerta a 29,66 € – invece di 45,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Eastpak Orbit, Zaino Casual, Unisex, Blu (Mysty Blue), 33.5 cm, 10 L In offerta a 23,63 € – invece di 45,00 €

sconto 47% – fino al 29 nov 21

Eastpak Orbit, Zaino Casual, Unisex, Multicolore (Brize Navy), 33.5 cm, 10 L In offerta a 30,03 € – invece di 45,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Eastpak Orbit, Zaino Casual, Unisex, Rosa (Brize Tropical), 33.5 cm, 10 L In offerta a 30,03 € – invece di 45,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Eastpak Out Of Office Zaino, 44 cm, 27 L, Azzurro (Checked Blue) In offerta a 35,65 € – invece di 62,00 €

sconto 43% – fino al 29 nov 21

Eastpak Padded Pak’r Zaino, 40 cm, 24 L, Arancione (Realgar Orange) In offerta a 37,50 € – invece di 50,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak Padded Pak’r Zaino, 40 cm, 24 L, Multicolore (Brize Navy) In offerta a 26,25 € – invece di 50,00 €

sconto 48% – fino al 29 nov 21

Eastpak Padded Pak’r Zaino, 40 cm, 24 L, Verde (Splashes Crafty) In offerta a 37,50 € – invece di 50,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak PINNACLE Zaino, 42 cm, 38 L, Dye Cecile (Rosa) In offerta a 64,00 € – invece di 88,00 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Eastpak Pinnacle, Zaino, Unisex, Nero (Black), 42 cm In offerta a 50,88 € – invece di 88,00 €

sconto 42% – fino al 29 nov 21

Eastpak Provider Zaino, 44 Cm, 33 L, Blu (Cloud Navy) In offerta a 61,80 € – invece di 95,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Eastpak Tutor Zaino, 48 Cm, 39 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 69,00 € – invece di 115,00 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Eastpak Tutor Zaino, 48 Cm, 39 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 79,99 € – invece di 115,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Eastpak Ultimate Zaino, 42 Cm, 42 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 63,66 € – invece di 100,00 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Eastpak Wyoming Zaino, 40 Cm, 24 L, Blu (Cloud Navy) In offerta a 46,09 € – invece di 70,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Eastpak Wyoming Zaino, 40 cm, 24 L, Rosa (Pink Escape) In offerta a 36,75 € – invece di 70,00 €

sconto 48% – fino al 29 nov 21

Eastpak Traf’Ik Light S Valigia, 51 cm, 33 L, Blu (Cloud Navy) In offerta a 75,00 € – invece di 100,00 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

Eastpak Tranverz L Valigia, 79 Cm, 121 L, Nero (Black) In offerta a 89,25 € – invece di 170,00 €

sconto 48% – fino al 26 nov 21

Eastpak Tranverz M Valigia, 67 Cm, 78 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 72,94 € – invece di 150,00 €

sconto 51% – fino al 26 nov 21

Eastpak Tranverz S Valigia, 51 Cm, 42 L, Nero (Black) In offerta a 58,01 € – invece di 130,00 €

sconto 55% – fino al 26 nov 21

Eastpak Tranverz XS Valigia, 48 cm, 28.5 L, Nero (Black) In offerta a 82,50 € – invece di 110,00 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

Eastpak Tranzshell L Valigia, 77 cm, 75 L, Nero (Black) In offerta a 172,50 € – invece di 230,00 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

Eastpak Tranzshell M Valigia, 67 cm, 56 L, Nero (Black) In offerta a 157,50 € – invece di 210,00 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

Eastpak Tranzshell S Valigia, 54 cm, 32 L, Nero (Black) In offerta a 99,83 € – invece di 190,00 €

sconto 47% – fino al 26 nov 21

Eastpak Leatherface M + Borsone, 69 cm, 69 L, Nero (Black) In offerta a 88,37 € – invece di 145,00 €

sconto 39% – fino al 26 nov 21

Eastpak Reader S + Borsone, 53 cm, 40 L, Nero (Black) In offerta a 49,12 € – invece di 70,00 €

sconto 30% – fino al 26 nov 21

Eastpak Terminal + Borsone, 75 Cm, 96 L, Blu (Triple Denim) In offerta a 60,00 € – invece di 80,00 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

Eastpak Delegate + Borsa Messenger, 38 Cm, 20 L, Nero (Black) In offerta a 45,00 € – invece di 60,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak Buddy Borsa A Tracolla, 18 Cm, Grigio (Black Denim) In offerta a 18,75 € – invece di 25,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak Flex Borsa A Tracolla, 23 Cm, 3.5 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 31,71 € – invece di 45,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Eastpak Jr Borsa A Tracolla, 100% Nylon, 11.5 L, Nero (Black), 24 x 33 x 11 cm In offerta a 33,75 € – invece di 45,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak Jr Borsa A Tracolla, 33 Cm, 11.5 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 33,00 € – invece di 45,00 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Eastpak Rusher Borsa A Tracolla, 23 Cm, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 18,49 € – invece di 30,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Eastpak The One Borsa A Tracolla, 21 Cm, 2.5 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 18,49 € – invece di 30,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Eastpak SPRINGER Marsupio, 23 cm, 2 L, Dye Dark (Nero) In offerta a 20,25 € – invece di 27,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak SPRINGER, Marsupio Portasoldi Unisex, Grigio (Black Denim), 16.5 x 23 cm In offerta a 14,25 € – invece di 27,00 €

sconto 47% – fino al 29 nov 21

Eastpak Oval Single Astuccio, 22 cm, Azzurro (Line Afternoon) In offerta a 14,21 € – invece di 20,00 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Eastpak Oval Xl Single Astuccio, 22 Cm, Blu (Cloud Navy) In offerta a 14,96 € – invece di 20,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

EASTPAK Double Oval Astuccio, 21 Cm, Blu (Cloud Navy) In offerta a 16,46 € – invece di 22,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak Doggy Bag Marsupio, 27 cm, 3 L, Verde (Crafty Olive) In offerta a 22,50 € – invece di 30,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak Flat Oval L Astuccio, 23 Cm, Nero (Black) In offerta a 18,75 € – invece di 25,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Eastpak Mavis Borsa da Toilette, 26 cm, Azzurro (Cloud Navy) In offerta a 30,00 € – invece di 40,00 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

Eastpak Yap Single Borsa da Toilette, 24 cm, Nero (Black) In offerta a 22,50 € – invece di 30,00 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

Eastpak Crew Single Portafoglio, 13 Cm, Grigio (Black Denim) In offerta a 14,32 € – invece di 20,00 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

