L’ecosistema Xiaomi in offerta Black Friday: Monitor Bar, Accessori, Purificatori, Aspiraplovere, Buds e Lampade Homekit

Xiaomi non è solo un marchio tra i più apprezzati e venduti in campo smartphone ma un vero proprio ecosistema cresciuto grazie all’acquisizione e incorporamento di diverse startup e allo sviluppo interno di prodotti che sono accomunati da un design lineare e privo di fronzoli.

Grazie all’enorme diffusione a livello mondiale il produttore cinese ha saputo conquistare il mercato con prezzi aggressivi e con un crescente apprezzamento da parte del pubblico. I prezzi sono ancora più convenienti grazie al Black Friday Amazon che sconta gadget, prodotti utili per la casa, depurazione e pulizia, accessori per monitor, lampade, cuffie e gli smartphone della serie POCO a prezzi mai visti.

Ecco la lista delle offerte valide fino al 29 di Novembre. Attenzione però che i prodotti potrebbero rapidamente esaurirsi prima del termine della Settimana del Black Friday o del Cyber Monday.

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, Lampada per monitor, Correzione automatica della luminosità, Installazione facile, Senza cavi, Ricarica USB, Nero, Versione Italiana In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa, Bluetooth Low Energy 5.0, Batteria a Lunga Durata, Design Semplice, Bianco, Versione Italiana In offerta a 17,99 € – invece di 34,99 €

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante, Controllo Touch, Bianco, Versione Italiana In offerta a 32,99 € – invece di 49,99 €

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, Aspirapolvere Portatile Mini Senza Fili, 2 Livelli di Potenza, Fino a 30 Minuti di Durata, Filtro HEPA Lavabile, 2 Ugelli di Aspirazione, Bianco, Versione Italiana In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

Xiaomi Mi Air Purifier 3C Purificatore d’Aria, Filtro HEPA, Area di copertura 106m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home, Display LED, Bianco, Versione italiana In offerta a 89,99 € – invece di 149,99 €

Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200, Ripetitore WiFi, Connessione Stabile, WiFi Dual Band, Ingresso Ethernet, Indicatore di Segnale Intelligente, Nero, Versione Italiana In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300, Asciugacapelli, Asciugatura Rapida, Design Compatto e Portatile, Controllo della Temperatura Smart, Doppia potenza, Bianco, Versione Italiana In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, Umidificatore Antibatterico Smart con Luce UV-C, Controllo da remoto con App, Bianco, Versione Italiana In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

XIAOMI Redmi Buds 3 Pro Auricolari Bluetooth 5.2, Carica Wireless, Fino a 28 ore di Batteria, Connessione Dual Device, Sistema ANC di Cancellazione del Rumore, Graphite Black In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

XIAOMI Redmi Buds 3 Pro Auricolari Bluetooth 5.2, Carica Wireless, Fino a 28 ore di Batteria, Connessione Dual Device, Sistema ANC di Cancellazione del Rumore, Glacier Gray In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H, Purificatore d’Aria PRO H, Filtro HEPA, Area di copertura 200m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home; Display touch OLED, Bianco, Versione italiana In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, Scopa Elettrica senza fili, Aspirazione a 150 AW, Schermo con Informazioni in Tempo Reale, Adattamento Automatico alla Tipologia di Pavimento, Fino a 65 min di autonomia In offerta a 229,99 € – invece di 299,99 €

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Bianco, Versione Italiana In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Nero, Versione Italiana In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

POCO X3 Pro – Smartphone 8GB RAM, 256GB ROM, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Nero (Phantom Black) [Versione Italia] In offerta a 199,90 € – invece di 299,90 €

POCO X3 PRO Smartphone (16,94cm (6,67″) FHD+ LCD DotDisplay 120Hz, 8GB+256GB Speicher, 48MP Quad-Rückkamera, 20MP Frontkamera, Dual-SIM, Android 11) Blau ( Frost Blue) [Exklusiv bei Amazon] In offerta a 199,90 € – invece di 299,90 €

POCO F3 – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Deep Ocean Blue (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 299,90 € – invece di 399,90 €

POCO X3 Pro – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Metal Bronze (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 199,90 € – invece di 299,90 €

POCO F3 – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Bianco (Arctic White) [Versione Italiana] In offerta a 299,90 € – invece di 399,90 €

