Con iOS 17.2 disponibile la registrazione video spaziale su iPhone 15 Pro

Tra le novità di iOS 17.2 per chi usa iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max c’è la possibilità di registrare “video spaziali“, una nuova funzione che Apple indica come ideale per “catturare i momenti speciali della vita”, ricordi che dall’anno prossimo sarà possibile rivivere su Apple Vision Pro.

Come si registrano i video spaziali su iPhone

Una volta abilitata la registrazione video spaziale in Impostazioni, è possibile sfruttare i sistemi fotografici di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per registrare in 3D. I video spaziali vengono registrati a 1080p e 30 fotogrammi al secondo con gamma dinamica standard. Grazie a tecniche avanzate di videografia computazionale e alla compressione HEVC, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max permettono di registrare video spaziali spettacolari in file di dimensioni compatte (Un minuto di video spaziale occupa circa 130MB).

La registrazione avviene alla stregua dei video standard: con l’app Fotocamera aperta in modalità Video, basta ruotare l’iPhone in posizione orizzontale, toccare l’icona del video spaziale e poi toccare il pulsante di registrazione. iPhone inizia a registrare usando sia la fotocamera principale (grandangolo) sia l’ultra‑grandangolo, e ridimensiona il campo visivo dell’ultra‑grandangolo per farlo corrispondere a quello della fotocamera principale; il tutto viene poi salvato in un’unico file video.

iOS 17.2 Beta 2 enables Spatial Video recording pic.twitter.com/mLMbI8aG6d — iSoftware Updates (@iSWUpdates) November 9, 2023

Visualizzare i video spaziali

Su iPhone e altri dispositivi, i video spaziali appaiono come normali video 2D e si possono guardare o condividere come qualsiasi altro filmato usando app come Messaggi. L’utente può ritrovare i video spaziali che ha registrato nel nuovo album Spaziale dell’app Foto, e verranno anche sincronizzati su tutti i suoi dispositivi con iCloud.

I video spaziali “prendono vita” su Apple Vision Pro (dispositivo il cui arrivo è previsto per l’inizio del prossimo anno). Con iCloud, l’utente potrà accedere alla sua libreria nell’app Foto e guardare i video a grandezza naturale. Apple promette “colori brillanti” e “dettagli spettacolari”. Su Apple Vision Pro, i video spaziali possono essere riprodotti in una finestra o espansi in una visione “avvolgente” che trasporta l’utente al centro, come una festa con gli amici o una riunione di famiglia.

La registrazione video spaziale su iPhone arriva prima del lancio di Apple Vision Pro, permettendo a chi ha un iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max di iniziare a catturare i momenti con parenti e amici per goderseli su Apple Vision Pro quando sarà disponibile.

A questo indirizzo vi spieghiamo cos’è, e a cosa serve Vision Pro.