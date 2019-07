Zaino fotografico Inateck con slot per portatili 15”: sconto a 58,39 euro

Se state cercando uno zaino per portare l’attrezzatura fotografica che sia capiente e versatile, date un’occhiata a quello di Inateck, in sconto a soli 58,39 euro spedizione inclusa grazie a un nostro codice.

Questo zaino è l’ideale per chi viaggia e necessita di una borsa adibita al trasporto di tutta l’attrezzatura fotografica. Ha un’apertura anti-taccheggio sullo schienale che permette di accedere a tutti gli obiettivi (può ospitarne anche quattro di medie dimensioni inclusa la reflex con quinto obiettivo annesso).

Una buona parte dello zaino può essere eventualmente utilizzata per stipare una felpa, un drone o qualsiasi altra cosa. Inoltre è presente una tasca sufficientemente ampia per ospitare un computer portatile con schermo fino a 15.6”. Ai lati ci sono due tasche, una pensata per agganciare saldamente il treppiede, l’altra può ospitare una bottiglia d’acqua da 1–2 litri oppure un thermos, mentre due tasche frontali hanno spazio a sufficienza per un block notes, un iPad, un portafoglio e poco altro.

La borsa è costruita con materiale resistente ad umidità e schizzi d’acqua. Normalmente costa 73 euro, un prezzo in linea con quello di altri zaini che offrono le medesime capacità, ma in questo momento se inserite il codice YFKF6VN2 potete risparmiare il 20%, pagandolo perciò soltanto 58,39 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è inclusa nel prezzo.