ZEISS UVDetector, l’app dell’estate per sapere quando è ora di proteggersi

Per sapere quando è il momento di proteggersi dai raggi solari basta installare ZEISS UVDetector, un’applicazione che oltre a offrire le informazioni meteo tiene monitorato anche l’indice UV. Grazie alle informazioni GPS il software è infatti in grado di capire dove si trova l’utente e attingere i dati relativi all’indice di radiazione dell’ambiente che lo circonda fornendo informazioni indispensabili su come proteggersi dal sole.

Come dicevamo oltre ai dati meteo, temperatura, vento e stato dell’ozono, l’app calcola l’indice UV della località in quel preciso momento e fornisce la previsione delle successive 48 ore. Più il colore dell’icona tende al rosso, maggiore è l’esposizione alle radiazioni solari e ai rischi associati.

Conoscere l’indice UV che ci circonda significa aumentare la consapevolezza della necessità di protezione durante tutto l’arco della giornata. ZEISS UVDetector infatti sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui possibili danni provocati dalle radiazioni UV perché sono sempre presenti, non solo quando il sole brilla alto nel cielo, ma anche nelle giornate nuvolose.

Così l’app, attingendo ai dati meteo satellitari, nazionali e internazionali, permette di tenere d’occhio la pericolosità delle radiazioni UV in tutto il mondo con la possibilità di inviare delle notifiche qualora l’indice dovesse superare la soglia UV giornaliera. All’interno dell’applicazione è inoltre possibile consultare alcuni approfondimenti sulla pericolosità dei raggi UV e consigli utili sulle soluzioni per proteggersi al meglio.

Un’eccessiva e prolungata esposizione ai raggi UV può infatti danneggiare non solo la pelle, ma anche gli occhi, soprattutto se non protetti con occhiali da sole o occhiali da vista dotati di lenti chiare con UVProtect, tecnologia sviluppata appunto da ZEISS e che di fatto è in grado di fornire una protezione dai raggi UV fino ai 400nm che si traduce in un una protezione completa non solo per gli occhi, ma anche per la delicata area perioculare, dove la pelle è più sottile e sensibile.

Perciò sia che stiate trascorrendo le vacanze in montagna, in città o sotto l’ombrellone, le radiazioni UV sono sempre presenti e se volete stare all’occhio non dovete far altro che installare quest’app. La potete scaricare gratuitamente in versione per iPhone su App Store oppure sul Play Store per quella compatibile con i dispositivi Android.