Zonestar Z6: la stampante 3D a meno di 100 euro ad assemblaggio rapido

Amanti del fai da te unitevi. Arriva la stampante 3D, già disponibile all’acquisto, che costa meno di 100 euro. Non solo il prezzo è allettante, ma le sue caratteristiche non sono da sottovalutare, ad iniziare dal fatto che arriverà a casa già assemblata per il 90%.

Non si tratta, dunque, di una stampante difficile da costruire, dove il margine di errore in fase di assemblaggio determinerà una stampa non all’altezza. Si acquista direttamente da questo indirizzo in offerta lampo, con uno sconto di quasi 50 euro.

Essendo già praticamente pre assemblata, non si potrà incorrere in alcun errore di installazione. Zonestar Z6 propone uno schermo OLED con risoluzione di 128 x 64, con menù prevalentemente in inglese, sarà possibile aggiornarla per i diversi paesi.

Tra le caratteristiche di stampa, Zonestar Z6, offre dimensioni massime per la creazione di oggetti tridimensionali pari a 150 x 150 x 150 mm. E’ davvero leggera, di piccole dimensioni, facile da spostare. Tutte le parti della stampante sono metalliche, quindi particolarmente robusta, difficile da rompersi.

Per i più smanettoni, propone un design che può definirsi open source per essere aggiornata, e trasformarla anche in una stampante a laser, quindi in una macchina per incisioni.

La precisione di stampa viene assicurata in 0,1 millimetri, propone un solo ugello, con un diametro di 0.4 millimetri, e una velocità di stampa di 150mm al secondo. Supporta, tra i materiali di stampa, ABS,PLA flessibile, PETG, PLA, PVC, con un diametro di 1.75 millimetri. LA precisione di posizionamento sull’asse XY è stimata in 0,11 mm, quella sull’asse Z in 0.0025mm.

La stampate Zonestar Z6 ha un peso di circa 4 kg, dunque particolarmente stabile durante la stampa, così da non subire troppe sollecitazioni, per una stampa più precisa.

Solitamente ha un costo di quasi 150 euro, ma al momento la si acquista a 98,45 euro. Clicca qui per acquistarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.