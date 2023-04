Zuckerberg anticipa funzioni AI Meta per miliardi di persone

Durante una conferenza con gli investitori il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha anticipato che l’azienda vede un’enorme opportunità nel portare strumenti e funzioni basati su intelligenza artificiale AI a miliardi di persone in modi utili e significativi.

Sebbene sia stato piuttosto vago su come l’AI generativa potrà essere integrata nelle app di Meta, Zuckerberg ha fornito fino ad oggi anteprime dettagliate. L’azienda sta esplorando l’integrazione di esperienze di chat in WhatsApp e Messenger, strumenti di creazione visiva per i post su Facebook e Instagram, annunci pubblicitari e, in futuro, anche esperienze video e multimodali.

Zuckerberg prevede che i nuovi strumenti AI saranno preziosi per tutti, dagli utenti comuni passando per creatori, fino a professionisti e aziende. In particolare gli strumenti di intelligenza artificiale potrebbero aiutare le società nel supporto ai clienti e nella messaggistica aziendale.

Il CEO ha rassicurato gli investitori che Meta non è più in ritardo nell’infrastruttura cloud e server per supportare l’AI generativa, anche grazie a miliardi di dollari investiti negli ultimi trimestri. Non solo: il dirigente ha accennato che il lancio dei nuovi strumenti basati su AI destinati ai propri servizi e app avverrà nei prossimi mesi.

Il successo di ChatGPT di OpenAI ha reso l’AI generativa il trend tecnologico del momento e ora Google, Meta e altri stanno cercando di costruire applicazioni concorrenti. Anche se Meta si sta concentrando sull’AI, Zuckerberg ha precisato che la società non sta affatto abbandonando il metaverso.

Ha smentito le notizia sulla presunta bandiera bianca di Meta nei confronti del metaverso e ha confermato che il prossimo visore VR Quest debutterà entro la fine dell’anno. Tuttavia, la divisione Reality Labs di Meta ha registrato una perdita netta di 4 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre con l’azienda che prevede aumenti nelle perdite operative su base annuale nel 2023.

Ciò nonostante, Zuckerberg ha riportato ricavi per 28,6 miliardi di dollari e un record di 2 miliardi di utenti giornalieri per l’app Facebook, superando le stime di Wall Street. I profitti di Meta per il trimestre sono stati di 5,7 miliardi di dollari, una diminuzione del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Intelligenza Artificiale fate riferimento a questo indirizzo.