Apple Watch si collegherà a più iPhone, iPad e Mac

Secondo un leaker Apple sta lavorando su nuovi aggiornamenti software che permetteranno agli utenti di collegare il proprio Apple Watch con diversi dispositivi Apple, come iPhone, iPad e Mac.

Al momento, un Apple Watch può essere associato solamente a un iPhone e, anche se è possibile associare più modelli di Apple Watch allo stesso iPhone, non esiste alcuna funzionalità inversa per la sincronizzazione o l’associazione di un Apple Watch con altri dispositivi Apple.

Anche se la sincronizzazione e il collegamento principale valgono solo tra un iPhone e un Apple Watch, esistono già funzioni che sfruttano l’indossabile in abbinamento ad altri dispositivi Apple. Infatti, una volta che un Apple Watch è stato associato a un iPhone, può essere utilizzato insieme ad un iPad connesso allo stesso ID Apple per seguire i programmi di allenamento di Apple Fitness+ sullo schermo di iPad.

Inoltre, gli utenti Mac possono utilizzare il proprio Apple Watch per sbloccare il computer, autenticare le applicazioni, visualizzare le password e autorizzare le transazioni online di Apple Pay, ma le eccezioni terminano qui.

Tuttavia, sembra che queste limitazioni possano essere presto superate. Secondo quanto riferito dal leaker @analyst941, Apple sta pianificando di modificare il processo di associazione – sincronizzazione in modo che un Apple Watch non sia più legato ad un solo iPhone, ma possa invece essere sincronizzato su più dispositivi iPhone, iPad e Mac.

Il leaker ha ammesso di non sapere come questo processo sarà implementato, ma la sincronizzazione tramite iCloud potrebbe essere una possibilità, simile a come funzionano gli AirPods su più dispositivi. Non è chiaro se sarà ancora necessario un iPhone per configurare un Apple Watch prima di sincronizzarlo con altri dispositivi Apple connessi allo stesso account iCloud.

Inoltre, non si sa se questo cambiamento arriverà già quest’anno con watchOS 10, iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14, in arrivo alla WWDC23, oppure se verrà posticipato al 2024. La fonte anonima che ha divulgato questa notizia in passato ha fornito informazioni accurate su Dynamic Island di iPhone 14 Pro prima che il dispositivo fosse annunciato l’anno scorso.

