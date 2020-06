Zynga ha comprato Peak, la software house dei giochi Toon Blast e Toy Blast

Zynga, società specializzata nello sviluppo di videogiochi con sede in San Francisco (California) ha annunciato di aver stipulato un contratto definitivo per l’acquisizione di Peak, una società di Istanbul che si è fatta notar per lo sviluppo di vari giochi mobili. L’acquisizione è stata valutata 1,8 miliardi di dollari.

Peak apporta un team di 100 membri e due franchise, Toon Blast e Toy Blast, che negli ultimi due anni e passa si sono puntualmente classificati rispettivamente tra i 10 e i 20 giochi per iPhone che hanno generato il fatturato più alto negli Stati Uniti.

“Questi franchise amplieranno in misura considerevole il portafoglio di servizi live di Zynga”, riferisce l’azienda statunitemse, “e contribuiranno all’ulteriore crescita dei margini negli anni a venire. Peak amplierà inoltre il portafoglio di Zynga di nuovi giochi con progetti aggiuntivi che si trovano al momento nelle prime fasi di sviluppo”.

Fondata nel 2010 da Sidar Sahin, Peak ha sviluppato i già citati Toon Blast e Toy Blast,che anno reso popolari i puzzle match-3 ’a cascata’, con uno dei tassi di fidelizzazione dei giocatori più alti nel settore. Il numero medio di utenti giornalieri attivi mobili di Toon Blast e Toy Blast supera i 12 milioni. Si prevede che Peak determinerà un aumento del numero medio di DAU mobili di Zynga di più del 60%, oltre a consolidarne l’utenza internazionale.

“Si tratta di una collaborazione d’importanza colossale, non solo per Zynga e Peak, bensì anche per il settore dei giochi mobili nel suo complesso” ha affermato Sidar Sahin, fondatore e Amministratore delegato di Peak. “Le due società condividono una visione comune: unire le persone attraverso i giochi. La cultura di Peak è fondata sull’apprendimento e il progresso incessanti quindi, nell’accingerci a intraprendere questo nuovo viaggio insieme a Zynga, intendiamo mantenere intatta la nostra cultura unica. Siamo ansiosi di vedere cosa ci serba il nostro futuro condiviso e cosa riusciremo a realizzare insieme”:

Zynga acquisirà il 100% di Peak al prezzo di 1,8 miliardi di dollari, di cui 900 milioni circa in contanti e 900 milioni circa in azioni ordinarie di Zynga (emesse al prezzo medio di chiusura per azione ponderato per il volume nel periodo di negoziazione di trenta giorni terminato il 29 maggio 2020). Il corrispettivo anticipato finale per la transazione in oggetto comprenderà inoltre le spese accessorie standard e il perfezionamento della transazione dovrebbe avvenire nel terzo trimestre del 2020.