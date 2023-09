100 nuovi podcast in arrivo su Apple Podcast

L’app Podcasts di Apple permette di scoprire, ascoltare e sostenere i podcast, con milioni di programmi che coprono ogni argomento. Con iOS 17, il servizio è diventato ancora più utile e intuitivo. Tra le novità: il player rinnovato con grafica a tutto schermo, la gestione della coda semplificata, illustrazioni delle puntate, widget interattivi, filtri di ricerca con risultati più dettagliati, modalità StandBy e la possibilità per l’utente di collegare gli abbonamenti ad alcune delle proprie app preferite.

Apple ha fatto sapere che chi ha un abbonamento a Apple Music, Apple News+, Calm e Lingokids potrà accedere a oltre 60 podcast originali, fra cui più di 2500 puntate di musica da Apple Music Radio; da questo autunno, inoltre, ogni settimana arriveranno nuovi programmi da app e servizi tra i più noti. Grazie alla possibilità di collegare gli abbonamenti alle app più popolari, Apple Podcasts offre la possibilità di accedere a contenuti audio premium di vario tipo: podcast, news, articoli narrati, programmi radio con musica completa, corsi didattici, meditazioni guidate, suoni per conciliare il sonno e altro, tutto in un unico posto.

Per le persone con un abbonamento in-app a app idonee, gli abbonamenti verranno collegati in automatico quando apriranno Apple Podcasts. È possibile collegare gli abbonamenti manualmente accedendo al proprio account dalla pagina del canale dell’app in Apple Podcasts. L’utente potrà quindi ascoltare i contenuti su tutti i suoi dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Mac, HomePod, CarPlay, e Apple Watch con AirPods.

Una volta collegato l’abbonamento, è possibile sfogliare i podcast disponibili nel pannello Libreria. Le pagine di ciascun canale forniscono maggiori informazioni sui vari programmi, che si possono seguire gratuitamente per ricevere una notifica quando ci sono nuove puntate e scaricarle in automatico. Le nuove puntate compaiono nella sezione “In coda” del pannello “Ascolta ora”, dove sono anche disponibili suggerimenti personalizzati basati sugli abbonamenti attivi e su dati di ascolto anonimi.

A partire dal mese prossimo sarà possibile collegare a Apple Podcasts gli abbonamenti a Bloomberg, Curio, L’Équipe, Mamamia, Sleep Cycle, The Economist, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, WELT News e Zen.