Non tutti i powerbank USB-C funzionano con iPhone 15

Apple ha integrato la porta USB-C in tutti i modelli di iPhone 15, permettendo di sfruttare questo standard per la ricarica, la sincronizzazione dei dati e la riproduzione di contenuti audio e video (su questa nostra pagina trovate vari esempi di quello che si può collegare alla porta USB-C).

I vari modelli di iPhone 15 sono dotati di un connettore USB-C che consente di ricaricare e collegare diversi dispositivi, tra cui Mac, iPad, AirPods Pro (2a generazione), dispositivi di archiviazione esterni e schermi.

Si segnala che alcuni power bank USB-C non funzionano correttamente, impedendo il caricamento dell’iPhone.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors evidenziando le segnalazioni di diversi utenti e spiegando che il problema deriva probabilmente dalla funzionalità di ricarica inversa che permette di caricare altri dispositivi con il Power Delivery (massimo 4,5 watt). Alcune powerbank non caricano gli iPhone 15, con altre succede che è l’iPhone a caricare le powerbank.

Il problema riguarda varie powerbank in commercio e poiché è impossibile determinare a priori quali funzionano e quali no con iPhone 15, è bene informarsi prima.

Un utente riferisce di avere contatto il produttore Anker per la powebank PowerCore Slim 10K PD e quest’ultima ha riferito che l’unica possibilità per fare in modo che la powerbank ricarichi l’iPhone è sfruttare un cavetto da USB-A a USB-C.

Gli iPhone 15 possono caricare AirPods, Apple Watch o un altro piccolo dispositivo che supporta USB Power Delivery da un massimo di 4,5 watt: basta collegare il dispositivo al connettere di iPhone con un cavo USB-C come quello in dotazione. Collegando un iPhone, se tutti e due sono dotati di porta USB-C, a essere caricato sarà quello con meno percentuale di ricarica della batteria.

L’USB-C di iPhone 15 permette di riprodurre contenuti audio (altoparlanti, cuffie e altri accessori), monitor e schermi, TV e schermi HDMI, dispositivi di archiviazione esterni, microfoni, adattatori da USB a Ethernet, schede SD, veicoli compatibili AirPlay e altro ancora.

Per conoscere tutto quello che potete collegare ad USB di iPhone 15 e 15 pro partite da questa pagina.