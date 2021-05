3 software MacX in mega sconto: solo 19.95€

Occasione da non perdere: in occasione degli 11 anni di MacX è possibile acquistare MacX DVD Ripper Pro, MacX Video Converter Pro e MacX Media Trans al prezzo di soli 19.95 euro semplicemente sfruttando l’offerta disponibile a questo link.

È meglio però affrettarsi però: il prezzo di 19.95 euro è disponibile solo per i primi 50 ordini di questi software. Dopo il cinquantesimo ordine il prezzo salirà progressivamente fino a raggiungere i 49.95 dollari.

Per chi volesse fare l’en plein è disponibile anche un pacchetto che include i tre software citati in aggiunta a 5KPlayer, al prezzo di 49.95 dollari.

Clicca qui per sfruttare l’offerta.

I 3 software MacX DVD in sconto

Per chi non conoscesse i tre software in offerta ecco un breve panoramica.

MacX DVD Ripper Pro è un programma che consente di effettuare una copia dei DVD, il che diventa particolarmente utile quando si vuole preservare il disco originale di un film o avere una copia digitale da trasferire su altri dispositivi.

MacX Video Converter Pro è un software strumento indispensabile per l’elaborazione video 4K UHD. Consente di convertire, modificare, scaricare e ridimensionare video alla massima velocità, effettuando tutte le possibili conversioni da un formato all’altro per rendere il video leggibile e disponibile su qualunque piattaforma.

MacX MediaTrans è al momento una delle migliori, se non la migliore alternativa a iTunes e permette di trasferire foto, video e musica tra iPhone o iPad e Mac, garantendo una totale preservazione dei dati e una comoda interfaccia per la gestione.

La promozione 11° anniversario MacXDVD

Come dicevamo grazie alla promozione dedicata all’11° anniversario di MacXDVD è possibile acquistare i tre software al prezzo di soli 19.95 per i primi 50 ordini.

Con l’acquisto si ottiene la licenza a vita per usare completamente i tre programmi, inclusi tutti gli aggiornamenti che usciranno un futuro.

Si tratta dell’occasione perfetta per aggiungere questi software alla propria libreria di applicazioni, ma meglio sbrigarsi prima che il prezzo aumenti.

Clicca qui per accedere alla promozione