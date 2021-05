L’app Procreate aggiornata con migliorie per gli iPad Pro M1

Procreate, una delle più apprezzate app per disegnare, dipingere e illustrare, è stata aggiornata con il pieno supporto per i nuovi iPad Pro con chip M1 e ora la versione 5.1.8 offre non solo migliorie in termini di performance ma anche la possibilità di gestire un numero maggiore di layer (livelli).

Era già possibile usare Procreate sugli iPad Pro 2021 ma l’ultimo aggiornamento sfrutta appieno l’M1. Il sito 9to5Mac riferisce di migliorie in termini di performance fino a 4x e la possibilità di lavorare con canvas 4K a 132 DPI e 115 livelli contemporaneamente.

Gli sviluppatori di Procreate hanno recentemente annunciato funzionalità legate alla Realtà Aumentata e migliorie per l’Accessibilità che arriveranno in futuro.

L’app è in grado di sfruttare appieno risoluzioni elevate con tele fino a 16k per 4k su iPad Pro 1 e si caratterizza per Quickline (un’innovativa funzione che semplifica il disegno di linee), guide che permettono di disegnare applicando la tecnica della prospettiva e centinaia di caratterstiche apprezzate da chi disegna per professione. Supporta le funzioni multitasking di iPadOS che permettono di visualizzare e interagire con due app contemporaneamente, una di fianco all’altra, sfrutta appieno l’Apple Pencil permettendo di riconoscere sia la pressione sia l’inclinazione, mettendo a disposizione 136 pennelli ottimizzati e funzionalità per la creazione di ombreggiature ed effetti sfumati.

Lo strumento Sfumino, dalla reazione immediata, consente di sfumare i colori con qualsiasi pennello della libreria. Le tele consentono di creare stampe didimensioni elevate. Non mancano funzioni di selezione, trasformazione, prospettiva, effetti. Una funzione denominata “Trasformazione Altera” permette di deformare e piegare le texture e dare ancora più profondità alle illustrazioni; “Fluidifica” consente di applicare deformazioni, pressioni, trazioni, rotazioni, riflessioni, flessioni e gonfiamenti a qualsiasi area di un’immagine ed è un potente strumento per ritocco ed effetti artistici. È possibile creare guide 2D e isometriche, con un controllo preciso sulle misurazioni e la aggiunta di Assistenza disegno. Funzioni dedicate alla Simmetria permettono di Guarda riflettere e ruotare i tratti sulla tela.

Procreate 5.1.8 è compatibile con iPadOS 13.2 o versioni successive. L’applicazione è venduta 10,99 euro sull’App Store.