8BitDo, il controller universale per giocare è scontatissimo

Se siete appassionati di videogiochi non fatevi sfuggire questa offerta: ancora per poco infatti potete comprare a un prezzo stracciato il controller 8BitDo, che si collega senza fili a computer Windows ma anche Mac, console Steam Deck, smartphone e tablet Apple oppure Android, per farvi giocare con una comodità mai provata prima.

È un controller dall’estetica elegante e minimale che ricorda molto quello della Xbox. È dotato di frecce direzionali, due pad, quattro tasti principali e quattro secondari, con motore per la vibrazione e tutto il resto. Simile quindi a tanti altri che troviamo in commercio, ma con svariati vantaggi e funzioni interessanti.

Prima di tutto come dicevamo è compatibile praticamente con tutto: supporta infatti tutti i computer con Windows 10 e 11, coi Mac a partire da macOS 13.2, con iPhone, iPad e Apple TV a partire dalla versione 16.3 del sistema operativo. E poi con i Raspberry Pi, con la console SteamDeck a partire da SteamOS Holo 3.4 e coi dispositivi Android dalla versione 9.0 in su.

È possibile configurare ogni singolo tasto in base alle proprie esigenze e si possono salvare fino a tre profili differenti, richiamando quindi diverse configurazioni in base alle esigenze (per stili di gioco alternativi o per far usare il controller da altre persone). Si possono anche creare macro richiamabili poi con la pressione di un singolo tasto.

In dotazione c’è una base di ricarica che funge anche da elegante supporto, in modo da mantenerlo sempre pronto e carico da una postazione fissa. La batteria dura fino a 15 ore consecutive (si ricarica in 2-3 ore tramite USB-C) e il collegamento ai dispositivi avviene tramite WiFi a 2.4 GHz, per il quale è disponibile anche un adattatore per tutte quelle periferiche che non sono dotate di questo modulo. Eventualmente si può usare anche collegandolo via cavo, eludendo così i limiti legati all’autonomia della batteria.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 363,80 € potete risparmiare l’84% spendendo 56,04 €. Al momento c’è anche un ulteriore sconto che abbassa il prezzo a 51,20 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.