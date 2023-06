iPhone 14 è cinque volte più impermeabile con la cover Catalyst

Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi soprattutto dal punto di vista dell’impermeabilità, ma se temete per l’incolumità del vostro iPhone 14 allora potreste blindarlo con la nuova custodia Catalyst che, senza neppure troppi ingombri, promette meraviglie.

Attraverso una scocca realizzata in policarbonato con finitura a tinta unita per la cornice (colore Stealth Black, scrive l’azienda) e copertura trasparente sia davanti che dietro in modo da non intaccare troppo il design del telefono, il produttore declama una impermeabilità cinque volte superiore a quella di fabbrica (con certificazione IP68 che assicura la resistenza ad immersioni in acqua fino a 10 metri di profondità) e il 65% in più per quanto riguarda la resistenza alle cadute fino a 2 metri di altezza secondo certificazione standard MIL-STD-810G.

Il tutto senza rinunciare alla reattività dello schermo, che rimane coperto con un pannello in plastica trasparente che non genera bolle o artefatti e non lascia aloni da impronte digitali. Restano poi completamente accessibili anche il Face ID, la presa di ricarica e l’interruttore Muto, che può essere regolato attraverso la rotazione di una specie di Corona Digitale che – scrivono – è più facile da controllare soprattutto se si indossano guanti o se si hanno le unghie lunghe.

È una di quelle cover che non devono essere tolte per poter usare questa o quell’altra funzione rinunciando anche solo temporaneamente alla sua protezione: infatti ci si può tranquillamente telefonare in quanto il microfono non perde di qualità né aggiunge artefatti, e siccome le fotocamere sono sì protette ma restano comunque totalmente accessibili, è una soluzione ottima anche per scattare foto e registrare video.

Offre quindi una protezione totale da acqua, polvere, sabbia e sporco, e in confezione è incluso un cordino per appenderlo al polso in modo che non scivoli via quando lo si impugna durante attività in cui potrebbe scivolare di mano. Nulla comunque vieta di sfruttare i fori di aggancio del laccetto per collegare un qualsiasi altro sistema di sicurezza, come ad esempio un cordino telescopico da fissare allo spallaccio dello zaino durante un’escursione o una discesa in snowboard.

Disponibilità e prezzi

La nuova custodia Catalyst è disponibile in tutte e quattro le misure degli ultimi iPhone (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max) e costa 119,69 €. Si compra anche su Amazon, dove al momento trovate in sconto a 99,69 € (-17%) la versione per iPhone 14.