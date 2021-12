Il chip Apple U1 può trasformare la casa smart HomeKit

Il chip Ultra Wide Band Apple U1 presente su iPhone 13 e Apple Watch Series 7 potrebbe essere una manna dal cielo per la piattaforma HomeKit e per il controllo degli accessori smart in casa. Ecco il video che lo dimostra.

Anche se Apple sta mantenendo il controllo di questa tecnologia, uno sviluppatore è riuscito a creare un’app per la casa intelligente che utilizza il chip U1 dell’iPhone per controllare diversi dispositivi domestici intelligenti semplicemente puntando lo smartphone nella loro direzione.

Lo sviluppatore iOS Bastian Andelefski ha creato un’app per la casa intelligente che utilizza il chip U1 dell’iPhone per controllare i dispositivi smart compatibili con HomeKit presenti tra le mura domestiche. L’idea è molto semplice: utilizzando il chip U1, l’iPhone è in grado di localizzare punti specifici della casa e, una volta puntato il dispositivo interessato, questo potrà essere controllato a suon di tap.

Il “campo visivo” che hanno gli iPhone quando si tratta di UWB è piuttosto limitato, quindi per consentire all’utente di vagare liberamente ho dovuto combinarlo con ARKit. Fondamentalmente il chip U1 fornisce una posizione nota nella stanza e da lì ARKit prende il sopravvento e tiene traccia del tuo movimento rispetto a quel punto

Come è possibile apprezzare nel video diffuso su YouTube, sebbene l’app funzioni perfettamente e in modo molto reattivo, lo sviluppatore afferma che si tratta solo di un prototipo.

Lo youtuber ha spiegato di aver provato a utilizzare anche HomePod mini e AirTag, ma Apple limita ancora le interazioni con questi dispositivi e app di terze parti:

Originariamente volevo utilizzare i chip U1 in AirTag e HomePods, dal momento che le persone possiedono già questi dispositivi e possono prenderli facilmente da qualsiasi luogo. Ma sfortunatamente Apple limita l’uso della sua API “Interazioni nelle vicinanze” ai recenti iPhone, Apple Watch e dispositivi di terze parti

Sebbene sia soltanto una sorta di test, il video in questione è davvero interessante, e trasforma di fatto iPhone in un telecomando molto semplice e diretto per il controllo della casa smart. In questo modo non ci sono sotto menu che tengano, perché tutto viene controllato dalla stessa schermata, essendo sufficiente solo puntare l’iPhone verso quella, o quell’altra lampadina; chiaro che, oltre alle lampade smart, questo sistema potrebbe essere replicato con altre tipologie di dispositivi domotici smart.