Apple Watch Ultra 2, nei preordini alcuni modelli slittano a 7 settimane

Apple Watch Ultra 2 è disponibile per i preordini in Italia e in oltre 40 altri paesi. Il nuovo modello di Apple Watch di fascia top sarà disponibile nei negozi e inizierà ad essere consegnato ai clienti a partire da venerdì 22 settembre, anche se alcune configurazioni stanno già affrontando lunghi ritardi nella spedizione. Per alcuni modelli, infatti, il sistema di prenotazione indica già fino a 6-7 settimane per la consegna.

Una rapida verifica sullo store online di Apple rivela che i modelli con cinturino Trail Loop richiedono fino a 7 settimane per la consegna, mentre alcuni con cinturino Alpine richiedono fino a 4 settimane per la spedizione. Gli stessi ritardi nelle consegne si registrano anche in altri Paesi, come gli Stati Uniti.

Il nuovo Apple Watch Ultra di seconda generazione offre tutte le funzionalità dell’Ultra originale, oltre a un nuovo chip S9 SiP più veloce, le gesture con doppio tocco delle dita, il display più luminoso mai realizzato da Apple, un’ampia gamma di sensori, Siri più veloce in esecuzione sul dispositivo, Precision Finding per iPhone 15 e nuove funzionalità per le avventure sott’acqua.

Apple Watch Ultra 2 viene pubblicizzato con una durata della batteria di fino a 36 ore per carica con un utilizzo normale e fino a 72 ore di utilizzo normale con la modalità risparmio energetico attivata, aumentando di 12 ore rispetto alla generazione precedente.

Preordini Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2 disponibili su Amazon

Ricordiamo che Apple Watch Ultra 2 e i nuovi modelli Apple Watch Serie 9 si possono acquistare anche su Amazon con preordini e pagamento anche a rate senza interessi né garanzie:

Per tutte le novità riguardanti Apple Watch Serie 9 e Ultra 2 vi invitiamo a leggere questo indirizzo. Se volete acquistarlo su Amazon potete cliccare direttamente qui.