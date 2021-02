Affaticamento degli occhi? Colpa del troppo tempo davanti allo smartphone

Aumenta sempre più il tempo che trascorriamo davanti a schermi di tablet, telefoni e computer. Non solo durante il lavoro ma quando siamo a casa continuiamo a tenere lo sguardo fisso sugli schermi e uno studio dimostra che è il display dello smartphone quello che ha l’impatto più determinante sulla nostra salute.

Un recente studio di Lenstore, fornitore di lenti a contatto, mostra le nazioni nel mondo che passano più tempo davanti agli schermi. Sono state studiate 40 nazioni e il tempo medio passato in ciascun paese davanti agli schermi. 5,2 miliardi di persone usano nel mondo i telefoni e 4,54 miliardi usano internet. L’utente medio passa il 40% del tempo da sveglio a usare internet e circa 6 ore e 43 minuti al giorno, ogni giorno, su internet.

Sulla vetta della classifica si trovano i filippini: che a quanto pare passano oltre 14 ore al giorno davanti allo schermo. Gli utenti che non riescono a scollarsi dallo schermo sono gli utenti di Brasile. Tailandia e Sud Africa. I dispositivi che influiscono maggiormente sulla salute degli occhi sono gli smartphone. In media, il 94% delle persone di 40 delle diverse nazioni studiate, possiede uno smartphone e passa una media di 3,22 ore al giorno davanti ai display di questi dispositivi. Tuttavia, se si tiene conto delle prime 10 nazioni nell’elenco, la media giornaliera davanti allo schermo dello smartphone arriva a 4,1 ore al giorno; in queste stesse nazioni, la TV è vista mediamente 3,15 ore al giorno. Sorprendentemente, il tempo passato davanti alle console da gioco è mediamente di sole 0,94 ore in queste stesse nazioni.

I dispositivi mobili sono responsabili di più della metà del tempo passato davanti agli schermi nel 2020 ma molti utenti usano sia dispositivi mobili, sia computer per accedere a internet, lasciando immaginare che il tempo passato davanti agli schermi è ancora maggiore.

Le persone riferiscono di sintomi visivi durante gli orari di lavoro, in particolare quando usano il computer. Occhi stanchi e secchi, fastidi vari e fatica, sono alcuni dei sintomi che si possono notare quando si sta troppe ore davanti agli schermi. Emicranie, difficoltà di concentrazione e offuscamento della vista, sono altri sintomi associati a malattie della superficie oculare.

Per minimizzare i problemi, i suggerimenti sono di tenere gli occhi lontani dagli schermi (da 40 a 76cm), assicurare che lo schermo sia a livello o leggermente al di sotto dell’altezza dello sguardo, che sia leggermente inclinato (idealmente lo schermo del computer dovrebbe trovarsi 15-20 gradi più in basso rispetto all’altezza degli occhi), verificare che non vi siano aree con fastidiosi riflessi. Si suggerisce ancora di impostare dimensioni dei font a video che consentano di semplificare la lettura, sfruttare portadocumenti per la lettura o materiale di riferimento tenendoli a fianco dello schermo (al fine di permettere agli occhi di rimanere concentrati nel movimento tra schermo e documenti).

Indipendentemente da quanto tempo si passa davanti agli schermi di smartphone, computer, TV e altri dispostivi, è fondamentale fare delle pause alzandosi e allontanando lo sguardo dagli schermi (esistono anche utility che obbligano a brevi pause durante il lavoro), mantenersi a una distanza adeguata dallo schermo, ridurre o evitare la sensazione di abbagliamento, ammiccare frequentemente (per minimizzare il rischio di occhi secchi) sbattendo le palpebre regolarmente. È bene anche regolare la luminosità dello schermo ed evitare fastidi vari fissando lo schermo.