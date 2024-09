Apple ha rimosso la beta 2 del software update 18.1 per HomePod

Pubblicità

Apple ha bloccato l’aggiornamento alla beta 2 del futuro software HomePod 18.1, versione riservata agli sviluppatori dell’aggiornamento per HomePod, uno stop che si è reso necessario in seguito a lamentele da parte di utenti di dispositivi “briccati” (non più funzionanti) dopo l’update.

A riferirlo è il sito statunitense Macrumors ma conferme arrivano anche da X (Twitter) dove alcuni utenti lamentano il blocco dopo l’installazione della versione beta dell’aggiornamento. Alcuni utenti a quanto pare sono riusciti a ripristinare i dispositivi sfruttando Apple Configurator, applicazione di Apple per distribuire, riattivare e ripristinare dispositivi quali iPad, iPhone, Mac con chip Apple e altri ancora.

Stando a quanto riferisce il ricercatore Nicolás Alvarez, l’aggiornamento per sviluppatori era stato distribuito lunedì mattina; non è chiaro quando sarà nuovamente disponibile ma è ovvio che Apple dovrà verificare perché si è presentato questo problema con alcuni utenti.

Un simile inconveniente si è verificato pochi giorni addietro con l’update a iOS 18 per alcuni utenti di iPad Pro con chip M4. Anche in questo caso la Casa di Cupertino ha rimosso l’upgrade e sta lavorando per capire come risolvere il problema.

L’update 18 per HomePod e HomePod mini introduce SharePlay, permettendo di condividere i controlli delle playlist di Apple Music su iPhone o iPad per consentire agli ospiti di contribuire alla musica su HomePod; secondo Apple l’aggiornamenrto risolve inoltre problemi e migliora la stabilità comlessiva del dispositivo.