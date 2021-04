Samsung Unpacked promette il Galaxy più potente

Martedì 20 aprile è il grande giorno atteso da tempo dagli appassionati Apple e, a breve distanza seguirà anche un altro keynote di Samsung Unpacked, quest’ultimo programmato invece per mercoledì 28 aprile. La multinazionale sudcoreana anticipa che durante l’evento verrà presentato “il più potente dei Galaxy”. Lo ha ufficializzato l’azienda: l’ora è sempre la solita, le 10:00 AM EST che corrispondono alle 16:00 italiane, e l’invito che è stato diramato nelle scorse ore parla chiaro: titola «il Galaxy più potente sta arrivando».

L’evento primaverile di Apple è stato annunciato poche ore fa ed è fissato per la settimana precedente (20 aprile) ma Samsung l’ha “battuta” sia sul tempo che nel numero: quello reso noto oggi è infatti il secondo evento Unpacked dell’anno perché il primo c’è stato il 17 marzo. In questa precedente occasione sono stati presentati una serie di smartphone e un paio di auricolari perciò rimane difficile immaginare cosa potrebbe essere svelato questa volta.

I più attenti avranno probabilmente notato che non è stato presentato ancora un telefono pieghevole quindi non si può escludere che il Galaxy di cui si accenna possa essere proprio il successore del Galaxy Z Flip, il cui annuncio risale a febbraio 2020. All’evento potrebbe esserci spazio anche per un nuovo smartwatch, ma è altrettanto probabile che ci sia un computer portatile: si dice che Samsung stia lavorando a dei modelli alimentati dai propri chip Exynos, il che avrebbe senso se si riflette sul concetto di “più potente” tra i Galaxy: magari per quella data potrebbero essere già pronti.

Stando alle voci di corridoio infatti Galaxy Z Flip 2 e il Galaxy Z Fold 3 saranno annunciati con un evento a luglio, mentre la serie Galaxy Note quest’anno dovrebbe saltare perché c’è carenza di semiconduttori a livello globale. Ad essere in ritardo sulla tabella di marcia sono effettivamente i laptop: secondo il leaker Evan Blass ci potrebbe essere spazio anche per un modello con processore Intel Tiger Lake di undicesima generazione – con scheda grafica Xe integrata, supporto Thunderbolt 3, USB 4, PCIe Gen 4 e WiFi 6 – per quanto riguarda la linea Galaxy Book Pro.

Questa tesi è avvalorata dal fatto che di recente sono state pubblicate alcune certificazioni in Corea che puntano proprio a nuovi modelli per le linee di prodotti Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. Dentro, oltre al sistema operativo Windows di Microsoft, ci saranno uno schermo OLED da 13.3 e 15.6 pollici quasi senza cornici e connettività 5G.

L'appuntamento per il prossimo Samsung Unpacked come dicevamo è alle ore 16:00 italiane del 28 aprile sul canale YouTube dell'azienda oppure direttamente sul sito ufficiale del costruttore.