Aggiornati iMovie e Clips per iPhone ed iPad

Apple ha aggioranato iMovie e Clips per iPhone ed iPad, l’app di montaggio video e l’app che permette di video originali e divertenti.

Di seguito le note di rilascio di iMovie 3.0.2:

• Apri facilmente un progetto di iMovie in Final Cut Pro per iPad e sfrutta le funzionalità di modifica e gli effetti avanzati.

• Aggiunto il supporto per i video con codifica log registrati su iPhone 15 Pro.

• Risolto un problema per il quale un progetto poteva non aprirsi dall’app File.

• Risolto un problema per il quale a volte poteva essere mostrato erroneamente l’avviso “Spazio quasi esaurito” durante l’esportazione di un video.

iMovie lo ricordiamo, è un app di montaggio video non lineare, la cui funzione è quella di prelevare filmati e di montarli aggiungendovi audio, effetti speciali e transizioni.

iMovie richiede iOS 16.0/iPadOS 16 o versioni successive, “pesa” 694,4 MB e si scarica gratis dall’App Store.

Di seguito le note di rilascio di Clips 3.1.5:

• Aggiunto il supporto per i video con codifica log registrati su iPhone 15 Pro.

• Risolto un problema per il quale l’opzione “Condividi video” a volte comportava il salvataggio di un clip vuoto in Foto.

Clips per iPhone e iPad, lo ricordiamo, permette di creare video messaggi personali, brevi filmati da pubblicare sui social, progetti scolastici e molto altro usando funzioni come ad esempio gli spazi AR che consentono di applicare effetti video usando lo scanner LiDAR, i “Titoli live” che generano automaticamente didascalie animate a partire dalla voce dell’utente, e gli effetti dalla fotocamera TrueDepth che permettono di creare selfie a 360° e Memoji espressive. Si possomo sfruttare decine di filtri, adesivi animati e poster animati a tutto schermo. L’app include più di 100 colonne sonore che si adattano da sole alla lunghezza del video.

Clips richiede iOS 16.0/iPadOS 16 o versioni successive, “pesa” 223,6 MB e si scarica gratis dall’App Store.