IBM Meta Intel e NASA insieme per intelligenza artificiale open source

Un nuovo gruppo industriale noto come AI Alliance ritiene che i modelli di intelligenza artificiale dovrebbero essere open-source, a differenza dei modelli proprietari sviluppati da OpenAI e Google: Meta, IBM, Intel e NASA sono solo alcune delle organizzazioni che si sono iscritte a questa nuova allenanza, convinte che questo approccio offra tre vantaggi chiave.

I veri grandi progressi nell’AI generativa sono finora arrivati da OpenAI e Google, che tengono i loro modelli stretti come un segreto di stato. Tuttavia, ci sono aziende e organizzazioni che credono che i grandi progetti AI dovrebbero essere open-source. Più di 40 di questi grandi nomi si sono uniti all’AI Alliance, come riportato da Bloomberg.

Meta e IBM si uniscono a oltre 40 aziende e organizzazioni per creare un gruppo industriale dedicato al lavoro di intelligenza artificiale AI open-source, con l’obiettivo di condividere la tecnologia e ridurre i rischi.

La coalizione, chiamata AI Alliance, si concentrerà sullo sviluppo responsabile della tecnologia AI, inclusi strumenti di sicurezza e protezione, secondo una dichiarazione rilasciata martedì. Il gruppo cercherà anche di aumentare il numero di modelli AI open-source – piuttosto che i sistemi proprietari preferiti da alcune aziende – sviluppare nuove tecnologie e collaborare con ricercatori accademici.

Tre vantaggi chiave dei modelli open-source

L’alleanza sostiene che lavorare apertamente insieme in questo modo offre tre vantaggi. Innanzitutto, la velocità. Consentire la condivisione dei modelli, in modo che i ricercatori possano basarsi sul lavoro degli altri, permetterà un progresso più rapido.

In secondo luogo, la sicurezza. Consentire a gruppi di pari indipendenti di esaminare il codice creato dagli altri è il modo migliore per individuare eventuali difetti e rischi.

In terzo luogo l’uguaglianza di opportunità. Fornire a chiunque l’accesso agli strumenti in fase di sviluppo crea un terreno di gioco equo in cui ricercatori individuali e startup hanno le stesse opportunità di aziende ben finanziate.

L’ AI Alliance descrive così la sua missione:

Accelerare e diffondere l’innovazione aperta nel panorama della tecnologia AI per migliorare le capacità fondamentali, la sicurezza, la protezione e la fiducia nell’AI, e massimizzare responsabilmente i benefici per le persone e la società in tutto il mondo

Di seguito la lista dei membri dell’alleanza:

• Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

• Aitomatic

• AMD

• Anyscale

• Cerebras

• CERN

• Cleveland Clinic

• Cornell University

• Dartmouth

• Dell Technologies

• Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

• ETH Zurich

• Fast.ai

• Fenrir, Inc.

• FPT Software

• Hebrew University of Jerusalem

• Hugging Face

• IBM

• Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

• Imperial College London

• Indian Institute of Technology Bombay

• Institute for Computer Science, Artificial Intelligence

• Intel

• Keio University

• LangChain

• LlamaIndex

• Linux Foundation

• Mass Open Cloud Alliance, operated by Boston University and Harvard

• Meta

• Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence

• MLCommons

• National Aeronautics and Space Administration

• National Science Foundation

• New York University

• NumFOCUS

• OpenTeams

• Oracle

• Partnership on AI

• Quansight

• Red Hat

• Rensselaer Polytechnic Institute

• Roadzen

• Sakana AI

• SB Intuitions

• ServiceNow

• Silo AI

• Simons Foundation

• Sony Group

• Stability AI

• Together AI

• TU Munich

• UC Berkeley College of Computing, Data Science, and Society

• University of Illinois Urbana-Champaign

• The University of Notre Dame

• The University of Texas at Austin

• The University of Tokyo

• Yale University

Si dice che Apple stia testando internamente il suo chatbot AI generativo, ma non si prevede se, e quando, porterà qualcosa sul mercato. Alcuni ritengono che ciò possa avvenire nel corso del prossimo anno.

