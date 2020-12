Apple lavora su iMac Pro e Apple TV per il 2021

Per il prossimo anno Apple sta lavorando ai suoi Mac di fascia alta con processori Apple Silicon, incluso iMac Pro, e una nuova Apple TV 2021. Indicazioni in questo senso sono emerse più volte negli scorsi mesi, sia per i Mac di fascia alta con processori progettati da Apple, sia per la nuova Apple TV 2021 che in realtà era già attesa per il rilascio entro quest’anno.

Ricordiamo che nei giorni immediatamente precedenti l’introduzione delle cuffie AirPods Max, numerosi indizi apparsi nei mesi precedenti e alcune rilevazioni all’ultimo minuto dei leaker, puntavano al possibile rilascio di un nuovo dispositivo TV di Cupertino. La sua esistenza nei laboratori di Apple era già emersa fin da febbraio di quest’anno con alcuni riferimenti scoperti in iOS 13.4 beta: allora si parlava di un dispositivo funzionante con processore Apple A12.

Le tracce sono proseguite nei mesi successivi con riferimenti nel codice di iOS 14, oltre che nelle indicazioni non sempre corrette di Jon Prosser che puntava però all’impiego del processore Apple A12X. Un’altra anticipazione indicava l’impiego di Apple A14, lo stesso processore utilizzato negli iPhone 12 di ultima generazione.

La discordanza tra le voci su processore e altre specifiche hardware potrebbe essere dovuta all’esistenza di diversi prototipi sviluppati in diverse fasi oppure congiuntamente, tra cui Apple selezionerà dispositivo e specifiche da lanciare in commercio.



Ma anche se l’ultima anticipazione su iMac Pro e Apple TV in arrivo nel 2021 non rappresenta una novità, occorre tenerne conto perché è indicata da Nikkei Asia Review, testata che vanta ottimi agganci con l’universo dei costruttori partner di Apple e che solitamente prevede correttamente le novità in arrivo da Cupertino. I report precedenti di Ming Chi Kuo indicano quattro nuovi Mac Apple Silicon in arrivo nel 2021: MacBook Pro da 14″ e 16″, iMac da 24″ e anche un nuovo Mac Pro: ne abbiamo parlato in questo articolo.

