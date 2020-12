AirPods Max spedite agli utenti per il debutto del 15 dicembre

Apple ha presentato le sue prime cuffie l’8 dicembre con inizio disponibilità per martedì 15 dicembre: non sorprende così apprendere che nelle scorse ore diversi utenti hanno segnalato che le AirPods Max ordinate sono state spedite, giusto in tempo per la consegna a partire da domani.

Le cuffie di fascia alta di Apple offrono riproduzione audio di alta qualità, cancellazione del rumore, audio spaziale, equalizzazione del suono adattiva: le prime impressioni pubblicate in USA negli scorsi giorni lodano l’elevata qualità audio riprodotta dalle cuffie, in attesa delle primissime recensioni che probabilmente verranno pubblicate sempre in USA nelle prossime ore.

Pochi istanti dopo l’apertura dei preordini il sistema Apple Store online ha indicato tempi di attesa insolitamente lunghi: chi desidera le cuffie Apple e le preordina oggi potrebbe dover aspettare fino a 12-14 settimane. Se queste tempistiche non dovessero migliorare si tradurrebbe in una consegna tra gennaio e febbraio, ma è anche possibile che l’attesa possa risultare inferiore, come spesso succede con i preordini di Cupertino.



Anche se inizialmente Amazon ha indicato le AirPods Max con spedizioni in tempo per riceverle entro Natale o entro il mese di dicembre, nelle ultime ore anche qui le tempistiche si sono allungate e puntano alla consegna tra uno o due mesi.

Le cuffie AirPods Max sono disponibili in cinque colori, (grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa) e possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro. Ricordiamo che esiste ancora una possibilità per poter acqusitare e avere le AirPods Max in tempo per Natale: con il debutto nei negozi di martedì 15 dicembre infatti è probabile che alcuni Apple Store e forse anche alcuni rivenditori Apple, come la catena Apple Premium Reseller Juice, possa disporre di scorte limitate per la vendita diretta nei negozi.