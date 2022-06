AirPods Pro 2 svelate: frequenza cardiaca e funzione apparecchio acustico

Apple ha lanciato la prima generazione di AirPods nel 2016, seguite da AirPods 2, AirPods Pro e AirPods di terza generazione. Hanno davvero cambiato il panorama degli auricolari true wireless, portando al boom degli auricolari TWS. Adesso, iniziano a trapelare informazioni su AirPods 2 Pro, completamente svelati in un ultimo leak apparso in rete.

La redazione di 52audio ha ottenuto maggiori informazioni sui nuovi AirPods Pro 2. Secondo quanto riferito dovrebbero portare molti aggiornamenti, tra cui il sistema SiP aggiornato, il chip H1, che supporta la cancellazione attiva del rumore autoadattativa e una funzione “Trova il mio” migliorata. Dovrebbe disporre anche di nuove funzioni, come il rilevamento della frequenza cardiaca, funzionalità di apparecchio acustico, porta USB-C per una migliore compatibilità e una ricarica rapida ottimizzata.

A livello di design non dovrebbe cambiare molto, riprendendo quanto di buono fatto con la passata generazione. Nel complesso l’aspetto generale dovrebbe essere simile agli AirPods 3, ma con i copriauricolari necessari per la cancellazione attiva del rumore, che sono presenti nella prima generazione. Per altri aspetti, le aperture del microfono e i fori delle cavità sonore sono simili alle AirPods 3. L’impugnatura dell’auricolare eredita anche i pulsanti sensibili alla pressione della generazione precedente.

In termini di chip interno, dovrebbe essere presente il chip Apple H1 per prestazioni migliori e un migliore consumo energetico basato su una maggiore integrazione e una migliore tecnologia di produzione. Dovrebbero supportare anche la cancellazione del rumore “auto-adattiva” per offrire agli utenti una migliore esperienza di cancellazione del rumore.

Secondo quest’ultimo rapporto, AirPods Pro 2 saranno dotate di un sensore di rilevamento della frequenza cardiaca per raccogliere e analizzare i dati dell’orecchio interno di chi lo indossa e monitorare la frequenza cardiaca. Si ritiene che questo sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca supporti anche il rilevamento della temperatura, elemento non confermato, e che probabilmente resterà nel dubbio fino all’effettivo rilascio del prodotto.

Per quanto riguarda le prestazioni audio, 52audio rileva che AirPods Pro 2 seguirà le caratteristiche acustiche degli AirPods 3, dotati di una combinazione di unità di azionamento personalizzate ad alta ampiezza e amplificatori ad alta gamma dinamica. Supporteranno anche l’equalizzazione autoadattativa, l’audio spaziale per il tracciamento dinamico della testa.

La custodia di ricarica MagSafe vede, su entrambi i lati della porta USB-C, più aperture e due aperture più grandi sul lato destro protette da una struttura metallica decorativa. Sono presenti, a giudicare dalle immagini diffuse, anche aperture sul lato destro per il microfono per la funzione apparecchio acustico. Il suono sarà raccolto attraverso la custodia di ricarica e trasmesso all’auricolare per il miglioramento acustico e la riproduzione del suono stesso, aiutando così persone con perdita dell’udito a ottenere un migliore suono dell’ambiente. L’altoparlante è nella parte inferiore e può riprodurre il suono stesso, oltre a funzionare con l’app “Dov’e” per aiutare gli utenti a rintracciarne con esattezza la posizione.

Ricordiamo che la produzione di massa degli AirPods Pro 2 dovrebbe iniziare proprio in questa seconda metà del 2022. Questo vuol dire che la release degli auricolari potrebbe essere prevista entro la fine dell’anno o, al massimo, nel primo quarto del 2023.

Per tutto quello che c’è da sapere sulle AirPods Pro 2 vi rimandiamo direttamente a questo articolo.