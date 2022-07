Prime Day, il ciclocomputer Garmin Edge 530 a 189,99, sconto da 110€

In queste ultime ore del Prime Day c’è ancora tempo per fare affari. Se siete appassionati di bicicletta, ad esempio, potete acquistare in forte sconto il ciclocomputer Garmin Edge 530, solo 189,99 euro invece che 299,99 €

Si tratta di uno dei prodotti di fascia media del grande produttore americano specializzato in GPS ma che oggi è diventato un protagonista nell’ambito dello sport con accessori proprio come questo che oggi è ad un prezzo speciale.

Si tratta di un dispositivo cartografico, con GPS incorporato, capace di guidarci a destinazione ma anche di misurare le nostre prestazioni e di dare informazioni rilevanti per la tipologia di percorso che si segue. Fornisce metriche di ciclismo avanzate progettate per fornire informazioni dettagliate su come cambiano le prestazioni in base a condizioni variabili come la posizione, la configurazione della bici, la durata della pedalata e molto altro.

Garmin Edge 530 presenta una lunga serie di funzioni. Ne citiamo qualcuna

Invia automaticamente la tua posizione ai contatti di emergenza precaricati se rileva un incidente

LiveTrack fornisce ad amici e famigliari la nostra posizione in tempo reale

Compatibile con nostro i radar retrovisore e e le luci Varia

Riceve messaggi di testo o avvisi direttamente dal cellulare

Fornisce consigli sui percorsi (e i sentieri) migliori, scegliendo tra quelli più battuti da altri ciclisti

Autonomia della batteria fino a 20 ore se usato in modalità GPS

Visualizza automaticamente la salita e la pendenza rimanenti quando si sale in quota

Garmin Edge 530 costerebbe 299,99 euro. Amazon lo vende a solo 189 euro in occasione del Prime Day

