Apple Store fuori servizio per l’arrivo di AirTag e iPhone 12 viola

Come sempre avviene per il lancio di nuovi prodotti e per l’inizio dei preordini, gli Apple Store online di tutto il mondo, Italia inclusa, sono al momento fuori servizio per l’arrivo del dispositivo trova tutto AirTag e la nuova colorazione di iPhone 12 viola. I negozi online di Cupertino torneranno in servizio alle ore 14 in Itala per l’inizio preordini di AirTag, iPhone 12 e iPhone 12 mini nella nuova colorazione viola.

Nelle scorse ore negli Stati Uniti sono apparsi i primi articoli con le impressioni e anche le recensioni due due nuovi prodotti di Apple (rimandiamo a questo articolo per AirTag e per iPhone da qui), i primi a essere disponibili per i preordini tra quelli annunciati nell’evento Apple Spring Loaded del 20 aprile: qui abbiamo riassunto tutte le novità presentate.

In Italia AirTag si può comprare a 35 euro per un solo pezzo, oppure in confezione da 4 pezzi a 119 euro a partire da questa pagina di Apple Store dalle ore 14 di venerdì 23 aprile con disponibilità a partire da venerdì 30 aprile. Funziona con iPhone 11 e iPhone 12.

Proprio come gli AirTag, anche iPhone 12 viola si può preordinare da venerdì 23 aprile da questa pagina di Apple Store online con disponibilità a partire da venerdì 30 aprile.

Per conoscere tutte le novità Apple presentate nell’evento Spring Loaded del 20 aprile è disponibile questo riassunto di macitynet, oppure più in dettaglio ai seguenti link: