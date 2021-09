iPhone 13, si potrà disabilitare lo switch automatico tra modalità “normale” e “macro”

Il sistema di fotocamere di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max include un nuovo ultra-grandangolo con autofocus che permette di scattare foto macro in modo nativo su iPhone, un nuovo grandangolo, e un nuovo teleobiettivo con zoom ottico 3x.

La Fotografia macro con l’ultra-grandangolo permette di scattare foto ingrandendo i soggetti con una distanza focale minima di 2 cm. Questo è possibile anche nei video, inclusi quelli in modalità Time-lapse e slow-motion.

Lo switch dalla modalità “normale” alla modalità “macro” (dalla fotocamera ultra-grandangolo. a quello grandangolo) avviene in maniera automatico ma crea dei glitch all’interno dei video che non sono stati graditi da chi ha già avuto modo di provare i primi dispositivi.

Apple ha ad ogni modo fatto sapere che in un nuovo aggiornamento software previsto per l’autunno, offrirà un’opzione nelle impostazioni per bloccare il passaggio automatico alla modalità macro durante la registrazione di un video. L’opzione in questione permetterà di risolvere il “glitch” e quindi, se si sceglie il blocco automatico, durante una ripresa video bisognerà stare attenti a non avvicinarsi troppo ad un oggetto, altrimenti la modalità macro non verrà usata, con il rischio di rendere il filmato sfocato.

Un diverso glitch segnalato da alcuni utenti riguarda il Cinematic mode, la modalità che e permette di mettere a fuoco i soggetti automaticamente oppure in post produzione, mettendo a fuoco il soggetto più vicino oppure quello più lontano in maniera dinamica e morbida. Alcuni utenti segnalano che questa funzionalità non è esente da problemi e che, in determinate circostanze, potrebbe ottenere un effetto sfocato che ad esempio non tiene conto dei capelli o che si applica maggiormente su quest’ultimo. Ovviamente il problema riguarda “l’intelligenza artificiale” sfruttata per simulare l’assenza di obiettivi dedicati; essendo ad ogni modo anche questo un problema software, è molto probabile che migliorie saranno integrate man mano con il rilascio di nuovi update per iOS.