AKVIS Explosion 1.5, il software Mac e PC per effetti con sabbia e polvere

AKVIS Explosion è un software che mette a dispisizione effetti di disintegrazione per le foto. Spesso vediamo simili effetti di esplosione di particelle nei video musicali e nei film di supereroi e fantascienza. Con AKVIS Explosion è possiibile ottenere molti effetti visivi creativi: sgretolare una parte del corpo, aggiungere un effetto di velocità con tratti luminosi, una tempesta di sabbia, polvere d’oro, stelle cadenti, cuori volanti, vortici magici, onde di esplosione, ecc.

Gli effetti in questione possono essere utili per creare illustrazioni, immagini promozionali, opuscoli, articoli online, biglietti di auguri…o qualsiasi tipo di opera digitale: le possibilità creative sono illimitate. Il software Include due effetti generali: Particelle e Sabbia; entrambi sono ricchi di funzionalità e consentono di generare immagini accattivanti in pochi minuti.

L’effetto Sabbia fa disperdere una parte dell’immagine in granelli di sabbia e polvere. L’effetto Particelle trasforma la parte selezionata dell’immagine in una nuvola scintillante di corpuscoli volteggianti. Il programma offre una vasta libreria di campioni e consente di caricare campioni personalizzati.

La versione 1.5 introduce il nuovo Metodo di fusione del livello nell’effetto Sabbia rendendolo ancora più versatile. È stato inoltre esteso l’elenco dei formati RAW supportati, sono stati corretti i bug conosciuti ed è stata migliorata la stabilità del programma.

La versione di prova di AKVIS Explosion – completa di tutte le sue funzioni – può essere utilizzata gratuitamente per 10 giorni e si scarica da qui. AKVIS Explosion è disponibile come programma standalone e/o come plugin per AliveColors di AKVIS, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro ed altri editor di grafica. Sui computer PC Windows è richiesto Windows 7 o seguenti; su Mac è richiesto Mac OS X 10.10 o seguenti. I prezzi partono da 25,00 euro per la licenza Home. Gli utenti registrati possono gratuitamente effettuare l’aggiornamento alla nuova versione!