Alla Battersea Power Station di Londra corti natalizi di Wallace & Gromit realizzati con iPhone

Apple ha fatto sapere che in occasione delle feste natalizie un’animazione in stop motion con Wallace & Gromit (due personaggi immaginari protagonisti di noti cortometraggi e lungometraggi britannici) sarà proiettata sulle torri della Battersea Power Station, un’ex centrale a carbone situata a Battersea, Londra, dove ha sede un Apple Store e il quartier generale di Apple nel Regno Unito.

A partire dal 29 novembre, dalle 17.30 alle 22.30, e tutti i giorni fino a Capodanno, due alberi di Natale illumineranno le torri-lavatoio del grande edificio in mattoni che si affaccia sul Tamigi.

I visitatori vedranno i due personaggi decorare gli alberi giganti con stile, malgrado l’intervento del dispettoso Feathers McGraw.

Aardman Animations segue le orme di David Hockney che lo scorso anno ha creato con iPad i suoi Bigger Christmas Trees, illuminando le due torri del punto di riferimento londinese sulla facciata nord dell’edificio.

Aardman Animations, studio di animazione britannico vincitore di più premi Oscar con sede a Bristol, è famoso per le animazioni in stop motion detta anche a passo uno (con ogni fotogramma creato in sequenza, creando l’effetto di oggetti che si muovono), tecnica semplice ma che richiede attenzione scrupolosa ai dettagli.

Lo studio ha sfruttato iPhone 16 Pro Max per creare il corto che sarà visibile sui camini da 101 metri della centrale elettrica che offrono una vista panoramica mozzafiato sulla intera Londra.

Apple spiega che un iPhone 16 Pro Max è stato montato su teste motorizzate sul set per catturare due angolazioni degli alberi di Natale, scattando in stop-motion un totale di 6000 frame. Il teleobiettivo 5x di otto iPhone 16 Pro Max è stato usato per scattare immagini ad alta risoluzione ProRAW, assemblando i risultati frame per frame per produrre uno spettacolare video 6K.

Apple ha inaugurato i quartier generali del Regno Unito e l’Apple Store di Battersea Power Station nel 2023. L’azienda è profondamente impegnata in UK dove riferisce di supportare oltre 550.000 posti di lavoro.

Apple Battersea è un punto di riferimento, concepito secondo princìpi di collaborazione, inclusività, benessere, sostenibilità; è a impatto zero sul piano operativo ed è alimentato da energie 100% rinnovabili. Una curiosità: per la creazione del quartier generale a Londra furono usati anche dei robot a quattro zampe.