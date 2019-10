Alexa vi fa superare il blocco creativo grazie ad Adobe Inspiration Engine

La chiamano sindrome del foglio bianco, vissuta per lo più dai creativi. Per evitare questi blocchi frustranti, Adobe sta rilasciando una skill di Alexa chiamata Inspiration Engine, per stimolare i propri istinti artistici. Ecco di che si tratta e come funziona.

Progettato per artisti, scrittori e chiunque abbia bisogno di una mano per mettere in moto le proprie idee, Inspiration Engine offre una scossa di creatività, proponendo citazioni ispiratrici da pensatori come Jessica Walsh, Pascal Campion o Weitong Mai, oltre ad esercizi che insegnano a usare i sensi, prendendo spunti dall’ambiente per dare il via al proprio progetto. In questo modo, si potrà imparare di più sul proprio stile creativo, anche grazie con il quiz My Creative Type, visualizzando immagini stimolanti da Behance su dispositivi compatibili con Alexa come Alexa Echo Show o Firestick.

Come ricorda anche engadget, Adobe Inspiration Engine è disponibile gratuitamente presso sullo store di Amazon Alexa Skill negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Si attiva pronunciando la frase “Ehi Alexa, abilita Adobe Inspiration Engine”. Se non si disponi di un dispositivo Alexa, è possibile anche provare lo strumento utilizzando l’app Alexa per smartphone. Si attende la release anche in altri paesi.

E’ da tempo che Amazon sta cercando di espandere ulteriormente l’ecosistema Alexa e in passato ha presentato il nuovo SDK per rendere più divertente il proprio assistente. Questo anche grazie alle “Custom Interfaces”, una nuova API all’interno del suo SDK Alexa Gadgets Toolkit, che consentirà agli sviluppatori di creare interazioni tra Alexa e i propri prodotti connessi a Internet. Le novità su questo progetto le abbiamo dettagliate a questo indirizzo.