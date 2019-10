I film Marvel non sono vero cinema, parola di Francis Ford Coppola

I supereroi al botteghino “sono spregevoli”, un franchise cinematografico che non ha nulla a che vedere con il vero cinema. Questo attacco – diretto alla Marvel e al suo successo – non arriva da una persona qualunque, ma da Francis Ford Coppola.

Il maestro del cinema è intervenuto nel dibattito sui film della Marvel acceso da Martin Scorsese, che per primo ha criticato i film Marvel nelle sale cinematografiche, parlando delle immagini che arrivano sul grande schermo come di qualcosa di diverso dal cinema. Coppola, schierandosi dalla parte del collega, ha alzato i toni sulla critica all’universo Marvel, che si sta preparando a nuovi successi, dopo aver presentato, solo pochi mesi fa, il programma che attende i fan dei supereroi dai prossimi mesi fino all’autunno 2021, tra film per il grande schermo e serie TV per Disney+.

Scorsese, una settimana fa, aveva definito i film dell’universo Marvel un “non cinema”, spiegando che hanno trasformato le sale cinematografiche in parchi di divertimento.

“Quando Martin Scorsese dice che i film Marvel non sono cinema, ha ragione, perchè ci aspettiamo di imparare qualcosa dal cinema, ci aspettiamo di ricevere qualcosa, un po’ di luce, un po’ di conoscenza, delle ispirazioni”, ha spiegato il regista del Padrino e di Apocalisse Now. Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Agence France-Fresse e France24, ha aggiunto: “Martin è stato gentile a dire soltanto che non è cinema. Non ha detto che è spregevole, come invece faccio io ora”.

Le critiche dei due giganti del cinema hanno provocato la protesta sui social da parte dei fan della Marvel e non solo, anche alcuni autori si sono fatti sentire con ironia. James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia, ha pubblicato un video su Instagram in cui accarezza un cane con intensità, citando la scena del Padrino in cui Marlon Brando ha tra le braccia un gatto.

I film Marvel sono il franchise di maggior successo di tutti i tempi, con incassi per oltre 18 miliardi di dollari in tutto il mondo, di cui 4 sono stati incassati soltanto nel 2019 e ora vanta il primato del film com maggior incassi di sempre, “Avengers: Endgame”.

