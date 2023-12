ALLDOCUBE iPlay 50, un tablet Android leggero anche nel prezzo

Nel vasto panorama dei tablet, l’ALLDOCUBE iPlay 50 si fa notare per la sua combinazione di prestazioni e design. Con caratteristiche all’avanguardia, questo mini tablet si propone come compagno ideale per chi cerca versatilità e portabilità, con un particolare occhio di riguardo al portafoglio.

Una delle caratteristiche distintive dell’ALLDOCUBE iPlay 50 è la sua potente configurazione hardware. Con 4 GB di RAM e 8 GB di memoria virtuale, il tablet offre un ambiente di esecuzione fluido ed efficiente, supportato dal sistema operativo Android 13. La possibilità di estendere la RAM fino a 12 GB consente di affrontare senza problemi attività multitasking e l’esecuzione di applicazioni più complesse.

La memoria interna da 64 GB fornisce spazio sufficiente per scaricare app, giochi e memorizzare una vasta gamma di contenuti multimediali. Inoltre, la presenza di uno slot per schede TF consente una memoria espandibile fino a 512 GB, offrendo una soluzione ideale per chi ha bisogno di spazio extra per foto, canzoni e video.

Il tablet si distingue ulteriormente grazie al suo display Incell IPS da 8,4 pollici. Con una risoluzione FHD di 1920 x 1200 e un rapporto d’aspetto di 16:10, offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata. L’ALLDOCUBE iPlay 50 gira su sistema operativo Android 13 e il processore octa-core T606, garantendo una maggiore sicurezza e un funzionamento più fluido. La certificazione Widevine L1 permette agli utenti di godere di esperienze audiovisive di alta qualità su piattaforme come YouTube, Prime Video, Disney+, Hulu e molte altre.

La connettività avanzata è, inoltre, un’altra delle caratteristiche distintive di questo tablet. Con 2 slot per schede SIM per reti 4G, l’utente può godere di una connessione veloce e affidabile ovunque si trovi. Con un peso di soli 292 grammi e uno spessore di 7,5 mm, l’ALLDOCUBE iPlay 50 è incredibilmente leggero e portatile. Le sue dimensioni compatte consentono di riporlo facilmente in una tasca, rendendolo ideale non solo per l’uso domestico ma anche per chi è in movimento. La sua funzione GPS lo trasforma anche in un affidabile tablet per auto, offrendo navigazione e intrattenimento durante i viaggi.

Solitamente ha un prezzo di listino di circa 150 euro, ma al momento lo si acquista a circa 99 dollari direttamente a questo indirizzo applicando i coupon disponibili sul sito.