iPhone 16 tutti con Tasto Cattura per video spaziali e foto

A settembre 2024 Apple presenterà gli iPhone 16 tutti dotati di due nuovi tasti: quello Azione, ora solo sui 15 Pro, e anche un nuovo tasto Cattura nel lato destro espressamente dedicato alla registrazione video, inclusi video spaziali per la visione su Vison Pro.

L’arrivo del tasto Capture, Cattura era già trapelato a settembre ma allora, anche se il nome era esplicativo, non veniva indicata chiaramente la funzione associata. Il dettaglio mancante arriva ora dalla newsletter del sempre ben informato Mark Gurman.

Alcuni giornalisti statunitensi sono stati invitati da Apple a registrare video spaziali personali con iPhone 15 Pro e Pro Max per poi rivederli con un prototipo di Vision Pro. Chi lo ha provato dichiara che si tratta di una esperienza immersiva ed emozionante, di avere la sensazione di essere lì e di poter rivivere il momento registrato.

Sembra che Apple punterà moltissimo su questa funzione di Vision Pro in abbinamento ai nuovi iPhone 16, tanto da voler implementare un nuovo tasto dedicato nei terminali. Mentre il tasto Azione si trova nel lato sinistro, sotto a quello del volume, il tasto Cattura si troverà nel lato destro in basso, in modo di essere subito a portata del dito indice dell’utente quando impugna il telefono in orizzontale per scattare foto e riprendere video.

Non sarà un tasto fisico e meccanico ma un pulsante a stato solido con rilevamento della pressione e Taptic Engine associato per simulare click e scorrimento che in realtà non ci sono: il funzionamento è del tutto analogo al tasto Home impiegato negli iPhone SE.

La posizione facilmente raggiungibile del tasto Cattura potrebbe tradursi anche in attivazioni accidentali e indesiderate. Si prevede che Apple eviterà questo possibile inconveniente sfruttando il rilevamento di pressione per attivare la funzione solo con una pressione prolungata o tramite una sequenza specifica di pressioni.

Per le anticipazioni sugli iPhone 16 si parte da questa pagina di macitynet, invece a questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.