Solo 8 €: saturimetri digitali in offerta con spedizione gratis

Nuove offerte per chi è alla ricerca di un pulsiossimetro a buon prezzo: su eBay è possibile acquistarli a prezzi che partono da un minimo di 8 euro circa.

Il prodotto è ormai conosciuto: i saturimetri consentono di misurare il livello di ossigeno nel sangue: basta infilarlo al dito, iniziare l’analisi e in pochi secondi sul display LCD del dispositivo apparirà il dato riguardo l’ossigenazione del proprio organismo.

Durante il periodo di crisi dovuto all’emergenza COVID-19 il saturimetro era divenuto quasi introvabile se non a prezzi particolarmente elevati; con il ridursi dell’epidemia ora è possibile farne scorta, per non trovarsi nuovamente sprovvisti nel caso in cui se debba avere nuovamente bisogno in futuro al potenziale riproporsi del virus.

Al di là della sua utilità nel recente contesto pandemico, si tratta comunque di uno strumento sempre utile per monitorare la propria salute e rilevare eventuali problemi respiratori.

I due modelli disponibili sono praticamente equivalenti dal punto di vista funzionale, con qualche differenza estetica; le offerte invece sono diverse.

Con la prima offerta è possibile acquistare un saturimetro cliccando su questo link a partire da soli 8 euro circa: in questo caso la consegna è gratuita ma con spedizione dalla Cina, quindi con tempi di consegna più prolungati.

La seconda offerta invece prevede un prezzo leggermente superiore, circa 13 euro circa e si acquista da questo link diretto. In questo caso la spedizione è sempre gratuita ma direttamente dall’Italia, quindi con tempi di consegna più rapidi.

Le offerte sono valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.