AluDisc Pro e Max sono gli stand per iPhone e iPad che si ispirano ad Apple

AluDisc lancia su Kickstarter diverse soluzioni dock e stand per smartphone e tablet, per qualsiasi evenienza e circostanza, da utilizzare a casa o in ufficio, e perché no anche in macchina. Tra le soluzioni più interessanti AluDisc Pro, ottimizzato per iPhone e smartphone, e AluDisc Max, progettato per iPad e tablet. Si tratta di una soluzione compatibile anche con MagSafe. Ecco di che si tratta.

Per poter sfruttare a pieno questi stand è necessario disporre di un iPhone o iPad MagSafe, ma grazie al disco magnetico in dotazione, da applicare a tutti gli altri smartphone, è possibile sfruttare queste dock anche con Android, o perché no console da gioco, come Nintendo Switch. Peraltro, considerando che l’anello di metallo è così sottile, è compatibile con la maggior parte delle custodie disponibili sul mercato con uno spessore massimo di 2,5 mm.

AluDisc Pro è un supporto da tavolo progettato per gli smartphone. Con una base particolarmente stabile e un design che richiama fortemente iMac, ma anche il display XDR di Apple, e può funzionare con i comuni dispositivi con una dimensione dello schermo fino a 8 pollici.

Offre un piedistallo regolabile fino a 30 cm, per adattarsi all’altezza di visione desiderata, per adattarsi a uno scenario di lavoro, ad esempio alzandolo su una scrivania per poter rimanere in piedi e lavorare anche in questa posizione.

Adotta un design con cuscinetti a sfera in alluminio testato per resistere a oltre 1000 rotazioni, così da offrire angoli di visualizzazione più confortevoli per diverse altezze o utilizzo.

Oltre a disporre di un potente magnete, AluDisc Pro Stand ha anche un grande pad antiscivolo nella parte inferiore della base per garantire che il telefono rimanga saldamente fissato al supporto.

L’altro modello, invece, AluDisc Max è un supporto da tavolo progettato per tablet. Con una base più larga e un’adesione magnetica più forte, permette di mantenere in posizione anche tablet più grandi, fino a 12,9 pollici, quindi adatto anche per iPad Pro di Apple.

Con altezze e angoli regolabili, AluDisc Max Stand offre un’esperienza comoda per svariate tipologie di utilizzo, che si tratti di didattica a distanza, fitness, sport, videochiamate, lavoro da casa o in ufficio.

In aggiunta alle due soluzioni appena elencate, il prodotture presenta anche AluDisc Go, un supporto per auto magnetico versatile e completamente in alluminio. Al suo fianco, AluDisc mini, un supporto da parete magnetico in alluminio, da fissare a qualsiasi superficie piana, come lo specchio in bagno, i muri dell’ufficio, per poter appendere il proprio smartphone ovunque.

Da notare, come i supporti AluDisc Pro/Max, AluDisc Go Car Mount e AluDisc mini funzionino perfettamente con un caricabatterie Apple MagSafe, per poter utilizzare gli stand e, al tempo stesso, ricaricare i dispositivi MagSafe.

Per poter sostenere questo progetto, il link Kickstarter da cui partire è direttamente questo.