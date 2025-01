VLC con AI crea sottotitoli e traduzioni in oltre 100 lingue

Pubblicità

Al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas ci sono anche gli sviluppatori di VLC, il noto software, lettore multimediale gratuito open source e multipiattaforma, in grado di riprodurre file audio e video in svariati formati su vari dispositivi, sviluppato dal progetto VideoLAN.

Al CES 2025 gli sviluppatori di VLC mostrano la possibilità di visualizzare sottotitoli in automatico grazie alla tecnologia AI e anche la loro traduzione in più lingue. Peculiarità di VLC è che questa possibilità funziona offline e in tempo reale.

In un filmato condiviso su X, Jean-Baptiste Kempf – vice presidente di VideoLAN – mostra la nuova funzionalità che sfrutta modelli AI open source per generare sottotitoli dei video in varie lingue.

“Abbiamo la traduzione automatica che opera per tradurre i sottotitoli nella vostra lingua”, spiega Kempf, riferendo ancora che è previsto il supporto per oltre 100 lingue. “Cosa fondamentale è che tutto questo è eseguito sulla vostra macchina in locale, offline, senza nessun servizio cloud. Funziona direttamente dall’interno dell’eseguibile”.

Il sito The Verge ricorda che da tempo sono disponibili plug-in che consentono di ottenere sottotitoli ricorrendo a funzionalità AI di software per il riconoscimento vocale quali Whisper ma la dimostrazione di VLC è interessante perché si tratta, come già spiegato da Kempf, di una peculiarità integrata direttamente nell’app e in grado di tradurre i sottotitoli in tempo reale.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds — VideoLAN (@videolan) January 8, 2025

VideoLAN festeggia intanto sei miliardi di download dell’apprezzatissimo player, numeri che, a detta di Kempf, sono in crescita. “Il numero di utenti attivi di VLC sta effettivamente crescendo, anche in questa epoca dei servizi in streaming”.

Ricordiamo che oltre che per Mac, iPhone e Windows, VLC è disponibile anche su Windows, Linux e Android.