Amazon Black Friday 2021, i resi slittano al 31 gennaio

«In occasione delle festività natalizie 2021, gli articoli restituibili acquistati tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2021 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2022». E’ l’introduzione alla pagina delle politiche di reso che Amazon ha recentemente modificato in vista del Black Friday 2021, anticipando un modus operandi che viene in realtà già applicato da diversi anni.

Fino a un paio d’anni fa l’azienda permetteva ai propri clienti di restituire entro il 31 gennaio dell’anno seguente tutti gli ordini spediti a partire dal 1 dicembre, regalando quindi all’incirca un mese in più per poter provare i prodotti e restituirli in caso di malfunzionamenti o regali non graditi.

Cosa è cambiato

Dal 2019 Amazon però mette a disposizione un ulteriore mese in più, perciò chi ha acquistato uno o più prodotti spediti a partire dal 1 novembre avrà pressappoco quasi tre mesi di tempo per provarli o impacchettarli e, nel caso non dovessero andar bene, restituirli – pianificando il reso entro il 31 gennaio – senza incappare in costi nascosti o sorprese: «le nostre politiche di reso standard di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli acquistati a partire dal 1 gennaio 2022».

Precisiamo che questa particolare estensione non si applica agli articoli per cui il reso è escluso o limitato, come ad esempio nel caso di abbonamenti di servizi online e cards/voucher contenenti crediti per l’acquisto di giochi o contenuti.

Si tratta comunque di un’ottima notizia visto che tra qualche settimana partirà il Black Friday di Amazon, perciò il reso a lungo termine comprenderà anche tutti gli acquisti effettuati durante questo periodo.

Come funziona il reso con Amazon

La politica resi di Amazon consente di ripensare agli acquisti e di restituire gli articoli acquistati senza doverne specificare il motivo, di norma fino al termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di avvenuta consegna, salvo che il diritto di recesso sia escluso dalla normativa applicabile.

Se si restituiscono gli articoli in conformità a quanto qui illustrato, si avrà diritto di ottenere la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del prodotto che viene restituito. Per maggiori informazioni sulle politiche di estensione del reso visitate questa pagina.

