Lo streaming continua a crescere, in rialzo del 21% a livello mondiale

Nonostante le previsioni indicanti un “picco pandemico”, l’adozione dello streaming continua a guadagnare terreno di trimestre in trimestre in pressoché tutte le regioni del mondo secondo la Relazione sullo stato del settore dello streaming del terzo trimestre 2021 di Conviva, piattaforma di misurazione per i media in streaming.

Il tempo di visualizzazione di contenuti in streaming ha registrato un aumento del 21% a livello mondiale nel terzo trimestre del 2021 rispetto allo stesso trimestre del 2020, con la crescita più marcata registrata in Africa, in Oceania e nel Sud America, mentre il settore dello streaming nordamericano, un mercato consolidato, è rimasto stabile con la crescita più modesta di qualsiasi altra regione, pari a solo il 2%.

“La visualizzazione di contenuti in streaming è cresciuta nella misura del 266% negli ultimi tre anni trasformando completamente i settori dell’intrattenimento, dell’editoria e della pubblicità” ha affermato Keith Zubchevich, amministratore delegato di Conviva.

Dal report (qui i dettagli) emerge inoltre che i publisher dello streaming nel terzo trimestre fiscale del 2021 hanno investito pesantemente in contenuti video per le piattaforme social, in particolare su YouTube, per testare nuovi contenuti e promuovere la loro offerta. Le piattaforme di streaming hanno incrementato del 97% i contenuti proposti su YouTube, elemento che avrebbe contribuito ad un 8,4% di incremento nelle visualizzazioni e un incremento del 24% nell’engagement (il coinvolgimento emotivo dell’utente) con la partecipazione attiva e continua.

Nonostante una leggera diminuzione rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, i grandi schermi – definizione che include TV e console connesse, rappresentano ancora i quasi tre quarti (73%) dei dispositivi usati per la visione in tutto in mondo. Roku, Amazon Fire TV e le TV Samsung rappresentano la maggioranza dei dispositivi usati per la visione; Roku ha un market share del 31,1%, Amazon Fire TV è scesa dal 20% del Q3 2020 al 16,8% del Q3 2021, mentre Samsung ha guadagnato circa 3 punti percentuali anno su anno, passando dal 9,4% al 12,2% globale. LG TV, Android TV, Apple TV e Chromecast, hanno tutti guadagnato quote di mercato rispetto allo scorso anno.

In tutte le parti del mondo, ad eccezione dell’Asia, la maggiorparte delle persone guarda lo streaming su grande schermo, in Nord America la percentuale è dell’82%. Telefoni, computer desktop e tablet vantano a mala pena un market share rispettivamente dell’8%, 6% e 4%.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.