Fisker, la nuova gamma di auto elettriche parte da 30 mila dollari

Fisker ha mostrato una serie di veicoli elettrici, tutti prototipi destinati a entrare in produzione, durante il suo primo evento “Product Vision Day”, delineando la tabella di marcia della start-up di auto elettriche pronti per il rilascio neggli anni a venire: tra questi il SUV Pear, l’entry level, con un prezzo di partenza inferiore a 30.000 dollari, la vettura sportiva Ronin, il pickup Alaska e un nuovo pacchetto fuoristrada per il SUV Ocean, che Fisker ha iniziato a consegnare alcuni mesi fa.

Sebbene l’azienda avesse anticipato alcuni di questi veicoli in precedenza, TechCrunch osserva che l’evento segna la prima volta in cui sono stati mostrati tutti sotto forma di prototipo. Fisker spera di mettere in produzione più di una delle auto nei prossimi anni, un obiettivo ambizioso considerando le interruzioni della catena di approvvigionamento che la piccola azienda sta affrontando, come sottolinea Reuters.

Il veicolo più accessibile della nuova gamma Fisker dovrebbe essere Pear (che sta per “Personal Electric Automotive Revolution”). Fisker spera di poter vendere il SUV a 29.900 dollari quando sarà disponibile a metà del 2025. Fisker spera di raggiungere questo prezzo relativamente accessibile producendo Pear in grandi quantità e con un processo di progettazione semplificato che, secondo l’azienda, richiede il 35% in meno di parti rispetto ai modelli comparabili. L’auto verrà assemblata da Foxconn in Ohio, dove possiede uno stabilimento acquisito da Lordstown Motors.

Passando al modello Alaska, si tratta di un pickup elettrico al prezzo di 45.400 dollari che Fisker spera di iniziare a consegnare nel 2025. In un comunicato stampa, Fisker ha delineato l’ambizione di Alaska di essere il “pickup truck EV più leggero al mondo” e il “camion più sostenibile al mondo”, puntando a un’autonomia massima compresa tra 370 e 540 chilometri.

È dotato di un portabagagli posteriore battezzato Houdini: un divisore del cassone che può ritirarsi per trasformare il cassone di carico e la cabina posteriore in una superficie unica lunga fino a 2,9 metri. TechCrunch riporta che verrà costruito da un produttore su commissione in Europa nello stesso stabilimento che ha prodotto il SUV Ocean.

Nel frattempo, il SUV Ocean sta ottenendo un nuovo pacchetto offroad Force-E che dovrebbe essere disponibile nel primo trimestre dell’anno prossimo ad un prezzo che deve ancora essere annunciato. Il pacchetto include una maggiore altezza da terra, pneumatici da 33 pollici su cerchi da 20 pollici, un cestino sul tetto e una piastra sottoscocca più resistente.

Infine, c’è il top di gamma Ronin, una vettura sportiva gran turismo a cinque posti che Fisker spera offrirà un’autonomia di oltre 965 chilometri per ogni ricarica. È una cabriolet con tetto rigido e quattro porte a farfalla, con l’ambizione di raggiungere da 0 a 100 chilometri all’ora in due secondi. Il comunicato stampa di Fisker non fornisce informazioni di prezzo precise su Ronin, limitandosi a dire che “avrà un prezzo ultra-lusso e sarà costruito in quantità limitate“.

