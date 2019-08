L’app Waterspeed tiene traccia degli sport acquatici con iPhone, iPad e Apple Watch

Per chi pratica sport acquatici c’è un’applicazione da installare subito: che sia windsurf, kite, kayak, surf o power boat, l’applicazione Waterspeed diventa un valido alleato per tenere traccia dell’attività e avere sotto mano tutte le informazioni più utili.

L’applicazione supporta più di 15 sport acquatici differenti e grazie al GPS del dispositivo sul quale viene installata può monitorare la velocità e la direzione in gradi, la distanza percorsa, il passo, i parziali e tanto altro.

Permette di salvare il tracciato percorso e nel contempo mette a disposizione un cruscotto digitale con velocità, durata e rotta. Una specifica sezione dell’app permette invece di verificare le previsioni meteo dei prossimi 6 giorni suddivise ora per ora segnalando maree, precipitazioni e vento, con tanto di direzione, velocità e tipologia di raffiche.

I tracciati registrati con Waterspeed possono poi essere studiati in seguito e analizzati punto per punto oppure con grafici e statistiche complessive dell’intera attività. Volendo si possono anche selezionare due punti per analizzare tratti specifici.

Con iPad l’app può essere affiancata ad un GPS esterno mentre con i nuovi Apple Watch può funzionare anche utilizzando il chip incorporato nell’orologio: qui diventa molto utile la possibilità di controllare Start e Stop con la Corona Digitale specialmente quando il dispositivo è bagnato.

L’app avvisa con un allarme quando il segnale GPS viene perso per più di 60 secondi e nel caso è possibile aggiungere manualmente la posizione geografica anche in acqua. I dati raccolti possono infine essere sincronizzati con l’app Salute di Apple.

Waterspeed è gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch. Acquistando la versione PRO tramite abbonamento mensile, trimestrale o annuale è possibile sbloccare una serie di funzioni in più tra cui la possibilità di salvare più di cinque tracciati, il countdown per Regata, il salvataggio automatico della velocità del vento nella traccia, la funzione di simulazione del percorso e la possibilità di esportare i dati da iPhone e iPad (anche i file GPX, CSV, Excel) oltre che re-importarli in caso di reset del dispositivo.