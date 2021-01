Galaxy Watch 4 forse misurerà la glicemia prima di Apple Watch

Apple Watch 7 dovrebbe essere in grado di misurare la glicemia, ma non sarà l’unico e forse non sarà neppure il primo: secondo le ultime anticipazioni Samsung starebbe infatti lavorando alla medesima funzione che dovrebbe introdurre sul prossimo Galaxy Watch 4, il cui arrivo è previsto per agosto.

Nella documentazione che accompagna il brevetto della tecnologia presumibilmente utilizzata da questo smartwatch si legge che ci sarà un sensore ottico capace di rilevare il livello di glucosio nel sangue senza dover effettuare alcun prelievo, quindi facendo qualcosa di simile a quanto atteso per il prossimo Apple Watch 7.

Entro fine anno gli utenti dovrebbero perciò avere a disposizione due opzioni, una Apple e una Android, per tenere d’occhio la glicemia in maniera non invasiva, il che diventa particolarmente utile per le persone diabetiche costrette periodicamente (anche dieci volte al giorno) a pungersi il dito per prelevare una goccia di sangue da far esaminare ai lettori di glicemia portatili.

Un sistema di questo tipo sarebbe un valido alleato anche dal punto di vista della prevenzione perché consentirebbe agli utenti di diagnosticare un’insorgenza del diabete fin dalle prime fasi e poter così agire in maniera tempestiva, controllando la malattia senza l’uso di insulina o altri medicinali più aggressivi. Il brevetto pubblicato nelle scorse ore è il primo di Samsung che descrive un sistema di questo tipo: lo scorso mese erano infatti apparsi degli schemi tecnici di un complicato dispositivo che richiedeva ancora l’uso di aghi a contatto con la pelle dell’utente, mentre qui non c’è niente del genere.

Norvatis, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, parrebbe essere coinvolta nello sviluppo, anche se sono già diversi anni che Google studia le tecnologie in grado di misurare il livello di glucosio nel sangue in maniera non invasiva, come quella che usa la spettroscopia Raman, ovvero quella tecnica di analisi dei materiali basata sul fenomeno di diffusione di una radiazione elettromagnetica monocromatica da parte del campione analizzato.

Una delle sue ricerche fu condotta insieme a un gruppo di ricercatori del MIT e pubblicata sulla rivista scientifica internazionale chiamata Science Advances. In quell’occasione il team riuscì ad aumentare la precisione delle misurazioni quel tanto che basta per far sì che il sistema fosse efficiente e affidabile. E’ per altro lo stesso sistema che dovrebbe usare Apple Watch 7: Apple ha già ottenuto i brevetti necessari e ne starebbe attualmente testando l’affidabilità e la stabilità prima di passare alla fase della commercializzazione.

La corsa anticipata per il rilevamento della glicemia in Galaxy Watch 4 e Apple Watch 7 non è l’unica: mentre circolano da oltre un anno anticipazioni sul dispositivo di tracciamento Apple AirTag, Samsung è arrivata prima introducendolo insieme ai nuovi Galaxy S21.

